El qué y el cómo

No ha pasado todavía una semana de las elecciones autonómicas, y nos encontramos en un barullo, ampliado, tras el adelanto electoral decidido por Jorge Azcón. El problema se multiplica tras la situación de Extremadura y pendiente de Castilla y León que cruza los dedos a la espera de un nuevo bofetón de VOX, que haga todavía más inviable una solución democrática a los tres gobiernos.

Y digo bien, digo democrática, porque VOX no cree en nuestra Constitución que en su artículo 147 de la Constitución Española establece las bases para la autonomía de las comunidades autónomas permitiendo su autogobierno y la creación de sus propios estatutos. Tampoco parece que le gustan mucho los compromisos con la UE de la que formamos parte, los derechos humanos y muchas leyes que nuestro país ha aprobado a lo largo de su transitar democrático. Todo esto, como su trasvase del Ebro, la repatriación de inmigrantes y alguna otra propuesta más que apareció en la campaña electoral. Del mismo modo escuchamos como al resto de partidos les preocupaba la sanidad, la educación, la agricultura, la vivienda, los servicios sociales, la despoblación, y todo en mayor o menor medida. Apenas se escucharon propuestas sobre cultura y no hubo ni una sola referencia para la Romareda, un campo que en su día Azcón prometió que costaría cero euros a los aragoneses y va a salir por un pastón.

A pesar de que han existido más debates (tres a ocho y un cara a cara), que los lideres nacionales han participado en la campaña como nunca y las múltiples entrevistas en los medios locales, ha faltado saber el cómo van a desarrollar sus programas. Todo se ha lanzado a nombre de titular, eslóganes repetidos que difícilmente profundizan en nada. Tenemos deudas y necesidades presupuestarias y hablan de bajar los impuestos, parece que a los más ricos, sobra agua para llevar a Murcia y la margen derecha del Ebro y los Monegros son secarrales. ¿Así entienden los votantes de VOX su candidatura a la presidencia de Aragón? Son incongruencias que a golpe tuit es difícil descifrar, como otras muchas que aparecen en los programas.

Habrá que convenir que, en un debate a ocho, con dos minutos de intervención, un minuto de apertura y cierre y contando con la falta de respeto que se ha constatado en algunas intervenciones, con interrupciones y con referencias personales que han rayado el insulto, el objetivo de dar a conocer los programas de cada partido no se puede cumplir. La consecuencia de todo esto es que la desinformación se adueña de la campaña y que las redes, por donde se pone en circulación información sin contrastar, marcan la decisión de muchos ciudadanos a los que no les preocupa demasiado si lo que se dice es cierto o si está muy alejado de la realidad.

La consecuencia la tenemos encima de la mesa, un resultado electoral que hace muy difícil la formación de gobiernos. Las descalificaciones, las mentiras y los insultos deben desaparecer del ambiente político, los partidos deben abandonar sus políticas de máximos y sentarse a negociar, pensando que los ciudadanos, no pueden ser llamados permanentemente a votar. Se merecen respeto e información veraz y una vez que han votado, los responsables públicos apechugar, ponerse de acuerdo y gobernar.

Al hilo de estos argumentos, una sugerencia para las próximas campañas. En horario de máxima audiencia, que cada candidato, después de explicar su programa, se someta a una rueda de preguntas y repreguntas, ante tres o cuatro periodistas de distintos medios e incluso con la participación de ciudadanos, Una hora u hora y media para cada candidato y para finalizar la campaña un debate abierto entre todos. No puede ser una formula como la actual en la que los periodistas son convidados de piedra porque no pueden cumplir con su misión que es preguntar.