El Faro de Occidente

Sostiene Ayuso que Estados Unidos es el faro civilizatorio de Occidente. En esa «gala de la prosperidad hispana» celebrada en Mar-a-Lago, guarida de Trump, ha proclamado que va a conceder la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a aquel país porque: el mundo no se entendería sin la visión hispana que está unida por «el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común». Precisamente los valores que se está cargando el neofascismo trumpista; pero el cinismo oportunista de MAR y su muñeca diabólica no se detiene ante estas incongruencias en su afán de ser la némesis de un Sánchez convertido en gran antagonista europeo del emperador. Si el tándem madrileño supiera algo de historia, o tuviera la decencia de no tergiversarla, comprobaría que USA ha sido desde mediado el siglo XIX el gran enemigo de un Reino de España que colaboró en su independencia. Lo fueron desde el momento en que su expansionismo territorial fue a costa de territorios de raigambre hispana, pues más de la mitad del primigenio Méjico independiente fue anexionado por los gringos. Lo fueron cuando comenzaron en 1898 su expansión ultramarina a costa de las últimas colonias españolas (Cuba, Puerto Rico y Filipinas).

España, a diferencia de los países europeos occidentales, no debe nada al Tío Sam liberador en la II GM. La primera potencia dejó a España, Grecia y Portugal en manos del fascismo vencido no fueran a volverse comunistas en el contexto de la Guerra Fría. La España de Franco se convirtió en una colonia no democrática pero que proveía bases al ejército imperial a cambio de chatarra militar, leche en polvo y un lavado de cara internacional del régimen. Cuando Washington calibró que era inevitable la democracia ante el incremento de la contestación antifranquista, «permitieron» el vuelo de Carrero y pilotaron la Transición con Juan Carlos I y luego Felipe González. Simultáneamente, el amigo americano, dejaba que Marruecos se apoderase del Sáhara Occidental... Con la excusa de nuestra defensa EEUU se aprovecha de unas bases en nuestro país que han dado algún sobresalto nuclear y se saltan nuestra soberanía a la torera (por ejemplo, apoyando al genocida Israel). La gran potencia anglosajona protagoniza desde hace décadas una política para frenar la pujanza del español y la cultura hispana en todos los frentes; cortocircuita sistemáticamente la creación de ámbitos hispanos que pongan en entredicho sus negocios culturales, caso de Ibermedia en el audiovisual. La Administración Trump ha puesto en marcha políticas racistas con los latinos y con todo lo que signifique su cultura y su lengua española; las descalificaciones a Bad Bunny son el último episodio de esta cruzada antihispana. Méritos de sobra para que la gran defensora de la Hispanidad los condecore...