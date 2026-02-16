Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Juan Bolea

El robo de la ‘Mona Lisa’

Hace ya unos cuantos años leí con interés las primeras novelas de Jonathan Santlofer —El arte de matar y Anatomía del miedo—, descubriendo a un buen escritor que pintaba, o a un buen pintor que escribía, haciendo ambas cosas lo suficientemente bien como para editar o exponer en Nueva York. Al dominio canónico de la novela negra, con sus detectives y sus crímenes seriados, Santlofer, habida su formación artística y académica, y su dominio del dibujo, la perspectiva y el color, añadía elementos culturales e históricos de altos vuelos.

Ahora, Santlofer regresa con un nuevo título que combina ambas disciplinas suyas, la escritura y la pintura: La última Mona Lisa (Roca editorial).

Una novela menos directa, menos negra que las anteriores y bastante más orientada hacia una línea de acción próxima al thriller. Moderno subgénero cuya elección seguramente vendría condicionada al autor por el propio y muy sugerente tema argumental: el supuesto diario del hombre que en 1911 robó La Gioconda del Museo del Louvre, originando una conmoción mundial y dando pie a un misterio que se prolongaría durante dos años, el tiempo que tardaría en aparecer el preciado cuadro y en aclararse las circunstancias de su desaparición.

Sobre esta base y sus flecos reales, no todos aclarados, Santlofer urde una trama ambientada en Italia y en Francia. La protagoniza un variado e inquietante elenco de personajes relacionados con el mundo del arte, el coleccionismo y las imitaciones de obras maestras (que, se teme, abundan incluso en los mejores museos). Los múltiples y contrapuestos intereses que, en un momento determinado, pueden confluir en una obra haciéndola tan deseable en su posesión como objeto idóneo para planificar un ambicioso y espectacular robo, aportarán a la trama los conflictos y la tensión propios del thriller.

Asimismo, las audaces e ingeniosas tesis de Santlofer sobre la obra de Da Vinci, en general, y sobre la Mona Lisa, en particular, justificarán la arquitectura dramática de esta entretenida aventura de misterio urdida bajo las claustrofóbicas bóvedas de los viejos museos.

Interesante.

