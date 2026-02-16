El robo de la ‘Mona Lisa’

Hace ya unos cuantos años leí con interés las primeras novelas de Jonathan Santlofer —El arte de matar y Anatomía del miedo—, descubriendo a un buen escritor que pintaba, o a un buen pintor que escribía, haciendo ambas cosas lo suficientemente bien como para editar o exponer en Nueva York. Al dominio canónico de la novela negra, con sus detectives y sus crímenes seriados, Santlofer, habida su formación artística y académica, y su dominio del dibujo, la perspectiva y el color, añadía elementos culturales e históricos de altos vuelos.

Ahora, Santlofer regresa con un nuevo título que combina ambas disciplinas suyas, la escritura y la pintura: La última Mona Lisa (Roca editorial).

Una novela menos directa, menos negra que las anteriores y bastante más orientada hacia una línea de acción próxima al thriller. Moderno subgénero cuya elección seguramente vendría condicionada al autor por el propio y muy sugerente tema argumental: el supuesto diario del hombre que en 1911 robó La Gioconda del Museo del Louvre, originando una conmoción mundial y dando pie a un misterio que se prolongaría durante dos años, el tiempo que tardaría en aparecer el preciado cuadro y en aclararse las circunstancias de su desaparición.

Sobre esta base y sus flecos reales, no todos aclarados, Santlofer urde una trama ambientada en Italia y en Francia. La protagoniza un variado e inquietante elenco de personajes relacionados con el mundo del arte, el coleccionismo y las imitaciones de obras maestras (que, se teme, abundan incluso en los mejores museos). Los múltiples y contrapuestos intereses que, en un momento determinado, pueden confluir en una obra haciéndola tan deseable en su posesión como objeto idóneo para planificar un ambicioso y espectacular robo, aportarán a la trama los conflictos y la tensión propios del thriller.

Asimismo, las audaces e ingeniosas tesis de Santlofer sobre la obra de Da Vinci, en general, y sobre la Mona Lisa, en particular, justificarán la arquitectura dramática de esta entretenida aventura de misterio urdida bajo las claustrofóbicas bóvedas de los viejos museos.

Interesante.