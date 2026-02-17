Ayuso y la Libertad prostituida

«La libertad avanza» es el partido de Milei. «Libertad, carajo» es su grito de guerra. Libertad, ¿para qué? Pues para aumentar la jornada de trabajo hasta las 12 horas, limitar el derecho a la huelga, desmantelar a los sindicatos, primar el convenio de empresa sobre los superiores quitando fuerza de esta manera a la solidaridad obrera y así unas cuantas medidas más. Libertad para cargarse derechos conquistados. Libertad para aporrear en las calles a los jubilados que reclaman una pensión digna que les permita vivir con un mínimo de dignidad. Milei no puede destrozar la sanidad pública porque nunca la tuvieron, al menos como la española. Si la tuvieran, lo haría sin dudar. Pero destroza la enseñanza y las universidades públicas.

Esta es la libertad de Milei, del amigo de la Ayuso, del premiado por Ayuso. Ahora premia a Trump, aludiendo a la Hispanidad. Cuando expulsa a cientos de miles de hispanos y desprecia nuestra lengua común, cuando su Gestapo particular detiene hasta los niños, cuando asesinan a dos ciudadanos solidarios. Ayuso, trampista hasta el tuétano, consigue con sus ínfulas delirantes de líder internacional que no se hable de su nefasta gestión de los recursos públicos, de su saqueo cotidiano de los fondos públicos. Acaba de perdonar 71 millones a Quirón y a Rivera Salud y aquí paz y después gloria y fiesta en sus áticos de nueva rica.

Y mientras tanto se da esos aires ridículos y esperpénticos de figura internacional compitiendo con Sánchez hasta en las gafas. En EEUU la mayoría no saben dónde está Madrid y mucho menos quien es la Ayuso, aunque se haya paseado por la Quinta Avenida no se sabe con qué fin. En lugar de dedicarse a arreglar el escándalo de las residencias, del que todavía queda todo por aclarar y de defender el patrimonio común de los madrileños, se dedica a premiar a los liberticidas.

Se han apropiado de una palabra tan bonita, libertad, por la que tantos dieron hasta la vida en múltiples contextos. Y la han prostituido. Madrid es Madrid y España es España y muchos españoles estamos hartos ya de tanta estupidez y tanta suplantación.