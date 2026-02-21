Un pacto sin luz y taquígrafos

Se cumplen casi dos semanas desde que se celebraron las elecciones autonómicas en Aragón y todavía no existen certezas sobre cómo se conformará el nuevo Ejecutivo que ha de guiar el destino de la comunidad durante los cuatro próximos años. Las urgencias para tratar de cerrar un acuerdo en Extremadura tras la victoria de María Guardiola, que mantiene importantes tensiones con Vox, y el inminente inicio de la campaña electoral en Castilla y León han provocado que los contactos entre el PP y Vox en Aragón sigan en el congelador a la espera de que se despeje algo el horizonte. Una muestra de ello es que el presidente en funciones, Jorge Azcón, compareció ayer por primera vez ante los medios de comunicación tras la noche electoral. Habían transcurrido diez días desde entonces, pero ayer habló en Teruel, donde participó en la fiesta de Los Amantes, para lanzar un mensaje claro y conciso: «aspiro a alcanzar un acuerdo global y estable» que debe cocinarse «a fuego lento y sin ruido».

La consigna y la hoja de ruta del PP para los próximos días parece estar guiada por la discreción para tratar de alcanzar un objetivo, la estabilidad para los próximos cuatro años, algo que requiere de diálogo, voluntad y muchas cesiones por ambas partes. Sin alguno de esos ingredientes será imposible un pacto. Por ello, Azcón apela a poner en marcha una negociación «inteligente» en la que no tienen cabida las posiciones inmovilistas ni el establecimiento de expectativas que puedan llevar a la frustración durante unos contactos que ya se han iniciado. Santiago Abascal parece estar en la misma sintonía después de que ayer, ante la aparición de algunas informaciones en las que se señalaba que su partido iba a reclamar departamentos como Agricultura, Medio Ambiente, Interior o Vivienda, el líder de Vox subrayara que se trataba de «mentiras y basurillas». Y añadió que «hasta que no haya acuerdo no se hablará de cuestiones de Gobierno».

El Partido Popular y Vox parecen estar de acuerdo en las formas a la hora de abordar la negociación, pero lo verdaderamente relevante es el fondo de la cuestión, es decir, saber hasta qué punto existen líneas rojas por parte de ambos partidos para tratar de cerrar un acuerdo satisfactorio. Abascal fue tajante al destacar que «lo primero es hablar de los rumbos que quiere tomar el PP y los cambios de ese gobierno en los temas que nos preocupan». Y esta será la cuestión troncal que deberá dilucidar el PP en los próximos días para fijar una postura a largo plazo en temas tan relevantes como la política hidráulica, la inmigración o la seguridad.

El PP y Vox han comenzado a dar los primeros pasos del camino, algo que se intensificará la próxima semana porque está previsto que la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón se celebre el martes 3 de marzo. Para entonces, muchas de las cartas ya estarán sobre la mesa y se podrá anticipar si hay brotes verdes en una negociación que también está abierta al fracaso. Todo dependerá de si existe ese mínimo común denominador del que habla Azcón.