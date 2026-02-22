Médicos: entre la razón y la responsabilidad

Concentración de los médicos en el hospital Clínico de Zaragoza en el cuarto día de la huelga de médicos. / Josema Molina

La huelga de médicos no es un estallido improvisado ni una rabieta corporativa. Es la consecuencia de un malestar acumulado que la pandemia no hizo sino agravar. Resulta difícil olvidar aquellas imágenes de profesionales exhaustos, doblando turnos, trabajando sin descanso y asumiendo una presión emocional inédita. Fueron héroes entonces. Hoy no son villanos.

En las reivindicaciones hay una que parece difícilmente discutible: acabar con las guardias de 24 horas. En pleno siglo XXI cuesta aceptar que quienes toman decisiones que afectan a la vida de las personas lo hagan tras jornadas maratonianas que rozan el agotamiento extremo. No se trata solo de condiciones laborales; es también una cuestión de seguridad del paciente. Nadie querría que le atendiese un médico que lleva 20 horas sin dormir.

Otra cosa es el debate recurrente sobre si el colectivo médico actúa movido por un exceso de corporativismo o si antepone sus intereses a los de los pacientes. Es un argumento que aparece en las huelgas de cualquier colectivo. Cuando un profesional deja de trabajar para defender sus derechos, inevitablemente genera perjuicios. Reducir el conflicto a una dicotomía simplista entre egoísmo y vocación es injusto. Los médicos son trabajadores con derechos, y la defensa de unas condiciones dignas no invalida su compromiso con la sanidad pública.

Ahora bien, también conviene recordar que toda movilización tiene una línea roja. La experiencia de los controladores aéreos en 2010 demostró cómo un conflicto laboral puede desbordarse hasta provocar un rechazo social masivo. Nadie desea que la huelga médica derive en un pulso que erosione la confianza ciudadana en el sistema sanitario. La legitimidad de la protesta depende de que se mantenga dentro de parámetros de responsabilidad y proporcionalidad.

En Aragón, además, el debate tiene una dimensión propia. La comunidad arrastra desde hace años un problema estructural de falta de médicos, especialmente en el medio rural. Consultorios que abren solo unos días a la semana, plazas que quedan desiertas, profesionales que deben recorrer decenas de kilómetros para atender varios pueblos. En ese contexto, cualquier conflicto laboral tensiona aún más un sistema ya frágil. Pero también evidencia que el problema no es coyuntural: si faltan médicos, algo no se está haciendo bien en la planificación, en los incentivos, en las condiciones...

La huelga debería leerse como una advertencia. Si quienes sostienen el sistema sanitario público se sienten agotados y poco reconocidos, el problema es de todos. Mejorar sus condiciones no es un privilegio corporativo; es una inversión en calidad asistencial. Con una premisa clara: la defensa de derechos debe caminar de la mano de la responsabilidad hacia los pacientes y hacia la sociedad.