Azcón, disfrute su decisión. Yo como palomitas

Han pasado dos semanas de las elecciones en Aragón y no hay visos de acuerdo para que se pueda formar gobierno. Ni siquiera para la presidencia de las Cortes. Sin embargo, dos semanas son poca cosa comparadas con los dos meses que han pasado desde la celebración de elecciones en Extremadura. El panorama poselectoral es el mismo: un PP más débil ante un Vox en auge, que, además, no tiene ninguna prisa por pactar. La jugada de Azcón de adelantar las elecciones negándose a negociar Presupuestos tanto con Vox como con el PSOE, no solo le ha salido mal. También lo ha dejado en evidencia. La decisión no ha sido muy inteligente y creo que eso no es propio de Azcón. Lo que me hace pensar que la decisión no ha sido cosa suya, sino que le han obligado. Es decir, que él no manda ni en el PP aragonés, ni en el Gobierno de Aragón. Azcón es una marioneta de Feijóo, un tipo mucho menos listo que él. Esto es un problemón y una humillación para el presidente aragonés. Por un lado, parece que es su decisión y que él ha metido la pata. Además, como es lógico, no puede decir que es culpa de Feijóo. Se la tiene que comer él solito. Porque Azcón sabe que él no es ni Isabel Díaz Ayuso, ni Moreno Bonilla y tampoco es Lambán. Por el otro lado, tiene un papelón. Ahora tiene exactamente el mismo problema que tenía antes de las elecciones: necesita a Vox para gobernar. Pero Vox tiene ahora el doble de escaños, frente a un PP que ha perdido dos y la muletilla del PAR.

Además, dado el calendario electoral, parece bastante evidente que no habrá acuerdo de gobierno antes de las elecciones de CyL que son el 15 de marzo. Lo que hace prever un mes de tensiones, bravatas y recules varios, que casi seguro solo van a incrementar el bocado de Vox al PP. Entretanto esto tiene reverberaciones. Hemos visto al concejal de Vox dimitir en diferido para hacerle un poco la puñeta a la alcaldesa de Zaragoza, que no tiene presupuesto, ni fecha para aprobarlo. A la alcaldesa de la sonrisa se le ve torcer el gesto, como en el pregón con Paula Ortiz.

Reconozco que esta serie me ha enganchado y ya he comprado palomitas para ir siguiendo todos los capítulos. Creo que el guionista es capaz de dar grandes giros de guion. Se me ocurren dos posibles: la muerte (política) temprana de Feijóo o un final en el que Vox le haya quitado tanto electorado al PP que Sánchez quede primero, Vox segundo y el Feijóo tercero. Más palomitas, por favor.