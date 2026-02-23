Pájaros helados

Los elementos de esta novela Los pájaros (Nórdica), de Tarjei Vesaas, son, al menos en apariencia, bastante simples; pero no tanto como los ecos que sus evidentes sugerencias y sus muy probables, aunque ocultos significados, sugieren.

Que dos hermanos, un hombre joven y una mujer algo mayor, ambos solteros y de solitarias costumbres, vivan aislados en medio de un bosque finlandés, a muchos kilómetros del núcleo de población más cercano, no tendría mayor relieve si no fuera por la búsqueda de sentido que parece inspirar todo comportamiento social de Mattis (el hermano). Hege (la hermana) asistirá a esos intentos de Mattis por socializar con otros vecinos o por relacionarse idílicamente con la bella y dura naturaleza que les rodea desde una posición puramente escéptica, como si no albergara demasiadas esperanzas de que su hermano consiguiera vencer los complejos que lo separan del mundo para integrarse en su sociedad como una persona normal.

Ellos, Hege y Mattis, no parecen serlo. Desde que murieron sus padres, sus vidas, reducidas a una elemental actividad de subsistencia en la cabaña del bosque, pasarán a depender la una de la otra y de nadie más. Hege se ganará algún sustento tejiendo chaquetas de lana. Mattis, por su parte, intentará desempeñarse de barquero para ayudar a superar a los viajeros la travesía del lago, pero ni su inteligencia ni los medios le acompañarán a ello. En su reducida realidad, Mattis tan sólo se comunicará con su hermana, quien lo contempla como desde un espacio vacío, sin darle consejos ni ánimos; apenas, más bien, como un testigo de su impotencia.

Una novela existencialista muy «nórdica», que indaga en el sentido de la vida mediante una galería mínima de personajes y escenas, todo ello más cerca de la literatura del absurdo que de cualquier atisbo de felicidad.

Tarjei Vesaas (1897-1970) está considerado como uno de los más destacados narradores noruegos. Hasta en tres ocasiones estuvo propuesto al Premio Nobel de Literatura, con sobrados méritos su prosa lacónica y sustancial para ganarlo, aunque no se lo dieran.

Los pájaros es una de las mejores obras de su rico legado, plagado de símbolos y trascendencias.