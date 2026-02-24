Opinión
El ‘caso Montoro’ y la construcción social de la realidad
¿Qué hubiera hecho el Juez Peinado si le hubiera tocado el caso Montoro? Es un suponer. Pues sabiendo cómo se las gasta seguro que hubiera citado a declarar a su Jefe Aznar,y a Rajoy, y a todos los que formaron parte de los gobiernos en los que participó, a los del gabinete que fundó y a sus clientes, a su hermano, al cura que le dio la primera comunión y a todos los que pasaban por allí. Hubiera pedido los correos electrónicos del exministro desde que entró al PP, sus cuentas bancarias, las sociedades en las que ha participado, los contratos que él firmó, los proyectos de Ley que impulsó y por supuesto a los consejos de administración de las gasísticas, y de las petroleras, y las de juego, y los 35.000 euros transferidos por Aznar al despacho del exministro, y no sé cuántas cosas más. A mí no se me ocurren pero a él seguro que sí viendo como hace los procedimientos de instrucción y su capacidad inquisitiva. Igual si hubiera sido él hubiera espoleado a la UCO y a Antifraude. Igual si hubiera sido él el instructor, las andanzas del señor Montoro ocuparían horas en las tertulias y páginas enteras en los periódicos. Y las redes hubieran ardido. Porque materia hay. Pero por ahora, no. Nada o casi nada. Escuetas noticias en algunos periódicos y casi ni nos enteramos. Nada que ver con otros asuntos omnipresentes en los medios, sobre todo en algunos. Berger y Luckmann hablaban en su libro de la construcción social de la realidad. Y es verdad, la realidad nos la construyen más bien los que pueden hacerlo imponiendo sus relatos, su «verdad» que a menudo es mentira, casi determinando nuestro «aquí» y «ahora» a través de las redes, de los noticiarios y de sus tertulias, seleccionando los temas que son focos de atención y los que no lo son (Begoña sí, Montoro, no o alcalde de Móstoles, no, el DAO de la policía, sí -mientras esté el ministro Marlaska al menos-). Algunas cuestiones se agigantan, otras se minimizan. El poder del dinero en los medios de comunicación. En fin, lo dicho, porque lo de Montoro a mí sí que me parece un tema muy relevante, ¡qué mal utilizado está el Juez Peinado, ese gran instructor!
