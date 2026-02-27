Un abrazo en la despedida

La semana es una escalera desordenada con los documentos desbloqueados relativos al 23 F, con temperaturas veraniegas que nos hacen no recordar por un momento a Grazalema y a Ubrique sin que, sin embargo, podamos olvidar la dana cuando la jueza que lleva el caso pide imputar a Mazón, un mal presidente y un peor político. Fuera Trump sigue incitando al odio y aúlla a los demócratas porque no se ponen de pie para aplaudir sus palabras. Quizá ellos no se han dado cuenta de que América vuelve a ser América, la más grande, y lo es gracias a Trump al que no le importa secuestrar niños ni matar hombres o mujeres porque simplemente la vida se devalúa y lo vemos, y aunque no lo aplaudamos lo digerimos porque ya todo es posible.

Y en medio de tanto barullo una mujer, valiente, anuncia que no encabezará la coalición de Sumar, ni tampoco será candidata en las próximas elecciones, su nombre es Yolanda Díaz y en una carta en la que expone las batallas ganadas por este gobierno de coalición y que tienen que ver con los trabajadores de este país, con los derechos, con la igualdad, escribe: «siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente. Voy a seguir haciéndolo, pero hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027».

Y no lo será y será difícil olvidar su entrega, su decisión, su lucha, su fortaleza para soportar la mezquindad con la que unos y otros la han tratado por no tener miedo y por ser ella hasta en los momentos en los que ella ya no sabía en qué parte del tablero estaban los aliados y qué parte ocupaban los contrarios, porque unos y otros disparaban a matar.

Dice Yolanda y habla de destellos porque es importante abrazarlos y abrigarlos, para que ese espacio que está dando sus primeros pasos crezca con la fuerza que merece y merecemos y también aprenda de mujeres que sin miedo dan un paso al lado para facilitar las cosas y permitirnos un futuro amable, como un vecindario en verano. Gracias Yolanda por la política que respiraste, por las palabras que aprendiste en ese hogar lleno de democracia, cultura, dignidad y amor por lo común. Sueño con una España así