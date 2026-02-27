El Casademont femenino, un modelo triunfal

Como todas las buenas ideas, esta también se gestó a fuego lento. La pandemia del covid, de alcance mundial y que obligó a declarar el estado de alarma en España, demoró su concreción definitiva hasta el 15 de junio de 2020, fecha en la que se escenificó el acuerdo entre el Casademont Zaragoza y el Stadium Casablanca para que el equipo de la Liga Femenina de baloncesto pasase a competir en la élite bajo el paraguas del club de la ACB. En aquella foto histórica estuvieron presentes Reynaldo Benito, máximo dirigente del conjunto rojillo y Daniel Gimeno, por aquel entonces su homónimo en el Stadium Casablanca, apoyados por varios de los miembros de sus equipos de trabajo y escoltados por Javier de Diego, director general de Deportes de la DGA, Cristina García, entonces concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Zaragoza y Chemi Sierra, presidente de la Federación Aragonesa.

La imagen tuvo un valor icónico porque simbolizó un acuerdo marco, global y perfectamente estructurado. Aquel día empezó todo. Desde la primera temporada bajo la nueva denominación, la 2020-2021, el Casademont comenzó a competir en la Liga Femenina en el pabellón Príncipe Felipe por expreso deseo de Reynaldo Benito. Su objetivo era doble: hacer algo grande a largo plazo y que el club creciera exponencialmente con una sección femenina junto a la masculina, ya consolidada en la ACB. Benito supo detectar perfectamente una ventana de oportunidad para colocar a Zaragoza entre la élite española y europea.

Seguramente nadie esperaba llegar tan alto en tan poco tiempo. Este pasado miércoles, el Casademont logró reunir a 9.215 espectadores en el Príncipe Felipe en el encuentro ante el Praga. En su primer choque oficial en Zaragoza contra el Ciudad de La Laguna Tenerife (derrota por 61-80) hubo algo menos de medio millar. En muy poco tiempo, el Casademont se ha convertido en un todo un fenómeno en Zaragoza, en Aragón, en España y en Europa. Un espejo en el que se miran los mejores clubs del continente. El Casademont es un modelo de éxito deportivo y social. Todo ello ha sido posible gracias a la visión estratégica de sus propios dirigentes, a su valentía por apostar de manera decidida por el básquet femenino con el imprescindible respaldo de un patrocinador muy importante como la marca cárnica del Grupo Costa.

Y por supuesto y como pata principal, gracias al trabajo de un grupo de jugadoras que han sabido entender dónde estaban y qué se estaba gestando, con un rendimiento de altísimo nivel y un compromiso intachable con la idea y con el club. Mariona Ortiz, Vega Gimeno o Helena Oma personifican de manera extraordinaria este ejercicio de responsabilidad. Desde el banquillo, Carlos Cantero ha dirigido con mano maestra al equipo hasta llevarlo a la conquista de la Copa de la Reina de 2023 en Zaragoza, la Supercopa de España de Huesca de 2025 y a colocar al Casademont entre los mejores de Europa.

El remate ha sido la clasificación por primera vez en la historia para la Final Six de la Euroliga, que se disputará en el Príncipe Felipe entre el 15 y el 19 de abril. Una gran proeza. Habrá lleno, la ciudad se convertirá en el epicentro del baloncesto femenino europeo y el éxito de seguimiento está totalmente asegurado. El equipo intentará, además, convertir la ocasión en una oportunidad única de pasar a la historia por la puerta más grande posible.