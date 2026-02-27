A tortazos con Goya

Este título podría ser uno de los que acostumbraba a poner Goya en sus magníficos dibujos, en los que satirizaba a la sociedad en la que vivía, convirtiéndose así en el primer reportero gráfico o fotoperiodista de la historia. En definitiva, Francisco de Goya fue, además del gran artista de talla universal, un excelente y perspicaz cronista de la actualidad. Como se demuestra en sus series Los desastres de la guerra o Los caprichos. Incluso su ironía se puede percibir en los retratos de La familia de Carlos IV, donde todos sus miembros tienen cara de ababoles. Hace falta tener valor, siendo el pintor de la Casa Real, para dibujar a la realeza con cara de alelados. Y salir inmune.

El título de este artículo viene a colación porque en 2028 se cumplen dos siglos de la muerte de Francisco de Goya y Lucientes, aragonés, reconocido internacionalmente como uno de los artistas más importantes de la historia del arte y como un hombre adelantado a su época. Iniciador de la pintura contemporánea y del expresionismo. Y como vivimos en una sociedad donde la política ha dejado de ser un arte para convertirse en burla al contrario y en una competición me temo que esta importantísima conmemoración acabe a tortazos para ver quién se lleva el protagonismo, en vez de tirar todos juntos para celebrar el legado de un artista irrepetible y lucirnos como país organizando un Bicentenario internacional de lujo.

Lo digo porque ya hay partidos políticos que se apuntan al carro. Como la Comisión de Cultura del Senado (mayoría del PP) en la que se insta al Gobierno a promover un Plan Nacional para el Bicentenario de su muerte para 2028, que impulse una gran exposición internacional del pintor. La iniciativa del PP se aprueba en el Senado el 16 de febrero, y marca el guion de lo que se debería hacer.

¡Estupendo!, que el Senado no solo se mueva para pedir la comparecencia del expresidente Zapatero, del ministro Puente o si se le antoja intentar poner contra las cuerdas al presidente Pedro Sánchez. Peticiones completamente absurdas; aunque ya se sabe y viene de antiguo que la Cámara Alta se la conoce también como El cementerio de elefantes, y sirve para dar cobijo a los políticos ya jubilados de sus cargos. Vamos, que se les recoloca en agradecimiento a los servicios prestados (aquí entran todos los partidos).

Pero hay que decir que esta moción del grupo Popular, tan loable, llega tarde. Y se inspira o calca a la que aprobó antes, el pasado 3 de febrero, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con la creación de la Comisión Nacional, presidida por el presidente del Gobierno y adscrita al Ministerio de Cultura. Con el objetivo de impulsar y coordinar las actividades que se organicen en torno a Goya. Y lo hará a través de la colaboración entre las administraciones públicas nacionales o internacionales, así como con entidades públicas y privadas especialistas en la vida y obra de Francisco de Goya. En este lanzamiento para ponerse a trabajar y organizar los actos tendrá especial protagonismo el Museo del Prado. En el Pleno, además de esta Comisión se tendrá en cuenta el legado artístico del pintor, con una atención especial a las instituciones y entidades de Aragón, que ya prepara en la Lonja una exposición sobre Goya en 2027 e Ibercaja estrenará el Museo Goya, ampliación del Camón Aznar, el mismo año.

Y como para conmemorar esta efeméride hay que trabajar mucho y bien, el Gobierno de España quiere que también participen el Ministerio de Educación, las Secretarías de Estado de Memoria Democrática y de Cooperación internacional, Cultura, Presidencia y Hacienda. Están representadas las instituciones como Patrimonio Nacional, Acción Cultural Española S.M.E., y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (por señalar las más importantes). Se prevé que los Reyes Felipe VI y Letizia asuman la presidencia de honor de la comisión encargada de la conmemoración.

Este Bicentenario del fallecimiento de Goya dentro de dos años merece todos los honores. Falleció en Burdeos el 16 de abril de 1828. Nacido en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746. Es reconocido internacionalmente como uno de los artistas más renovadores de la historia del arte. Figura clave de la pintura española y universal, su legado influyó decisivamente en el desarrollo de los lenguajes contemporáneos. Y abrió un nuevo camino en los patrones estéticos de su tiempo.

Se la jugó con su pintura. Por ejemplo, Federico Torralba escribió que en Los caprichos: Se ve la profunda sátira y el desenfado de la misma le hizo rondar la intervención de la Inquisición, situación que Goya solventó hábilmente con el regalo de la colección al rey para que fuese a parar a la Cartografía Nacional.

Por tanto, Goya no es competencia de nadie, es universal. No se le puede encerrar ni festejar con homenajes de pueblo en la plaza del Pilar, como pasó hace unos años.