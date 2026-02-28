Aragón en pausa: cálculos partidistas y riesgo electoral

El próximo 3 de marzo se constituirán las Cortes Aragonesas y, por lo visto, con la incertidumbre de si Azcón conseguirá ser investido presidente. Ha habido tiempo de sobra para sentar las bases de un gobierno estable. La pregunta, por tanto, es obligada ¿por qué Vox está bloqueando el proceso de negociación? La retórica utilizada por Abascal – «no podemos olvidar que nosotros salimos de los gobiernos porque el Partido Popular nos estafó, como estafa a sus electores» (El Espinar, Segovia)­– es inverosímil por la sencilla razón de que el PP ha obtenido el doble de votos en Aragón que su formación. Nadie que se sienta estafado vuelve a apoyar masivamente al supuesto estafador.

Sin embargo, Ortega Smith (Vox) acusa a Abascal y Garriga de utilizar «la mentira, la manipulación y la tergiversación» para degradarlo. No hay que olvidar que Ortega Smith es portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Además, el motín que le ha surgido a Antelo en Murcia, con la dimisión en bloque de su dirección provincial, «cansados de su nefasta gestión» añaden más incertidumbre a los problemas internos que desde hace tiempo esta formación viene padeciendo. Recordemos los portazos de Macarena Olona, Alejo Vidal-Cuadras (fundador de Vox) e Iván Espinosa de los Monteros.

Aquí, en Aragón, los problemas de gestión interna de Vox fueron los que deterioraron su relación con el gobierno autonómico de la pasada legislatura. Si nos remontamos a octubre de 2025, el presidente Azcón lanzó un ultimátum a Vox por los mensajes de carácter racista y fascista publicados por uno de sus asesores parlamentarios –Marcos Francoy– y tras prescindir de este asesor, advirtieron, que no iban a sentarse a negociar ningún acuerdo presupuestario mientras se cuestionasen a sus asesores. Todos sabemos el final de esa pataleta.

Además, durante la campaña electoral, no hubo ninguna injerencia rusa a través de las redes sociales, pero, sí hubo dos injerencias sanchistas que impulsaron el ya favorable viento de cola que traía Vox. La primera de ellas fue la financiación autonómica y la segunda la regularización de un millón de inmigrantes. Un real decreto metido en un cajón para sacar en un momento determinado. Sun Tzu.

Finalmente, llegó el momento de la verdad. Aragón no puede esperar. Paralizar la administración aragonesa por cálculos partidistas es una irresponsabilidad que pasará una factura altísima a quien la provoque. Los aragoneses han votado estabilidad, no bloqueos ni tácticas. Gobernar es decidir, y bloquear es dimitir de la responsabilidad con los ciudadanos.