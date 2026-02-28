El profeta

Soy un profeta, un vidente, un adivino, llámalo como quieras, para predecir según qué premios. Cuando llegan los Goya, los Feroz, los Forqué, los Fotogramas, los Simón, los Max, los Óscar, los Globos de Oro, los Grammys, los Emmys, los Tony, los Bafta (eso, eso, ya basta, pensarán algunos), los premios que sean, vaya, suelo acertar la mayoría de los galardonados. Tengo como un sexto sentido para adivinar quién va a subir a recogerlo solamente al ver la cara que ponen los nominados momentos antes de ser anunciado el ganador.

Me encanta hacer porras con los posibles vencedores, es un entretenimiento pueril que pergeño de forma inconsciente (soy un inconsciente, lo admito). Y hoy es uno de esos días; hoy tiene lugar la Gala de los Goya, la gran fiesta del cine español, y la veré como todos los años, como ya es tradición. Y suelo acertar casi todos los premios, ya digo, no en vano veo todo el cine que puedo, leo montones de críticas y comentarios y, entre unas predicciones y otras, suele haber pocas sorpresas (afortunadamente, alguna hay).

Asimismo, me gusta ejercer de visionario, de Nostradamus, en los libros. Por ejemplo, en la contra de la antología Abismos, de David Jasso, que me pidió escribir dada nuestra amistad y afinidad, rematé el texto de la siguiente manera: «Abismos es su primera y esperada antología, y a buen seguro que se convertirá en una antología antológica, valga la redundancia. (…) En manos de este original y diabólico autor, por ejemplo, algo tan nimio como arrojar un huevo por la ventana puede desencadenar una tragedia de consecuencias imprevisibles.

No lo dudes y asómate a los abismos... si te atreves. Al menos, como diría Clive Barker, «es bueno estar preparado para lo peor, antes de perder el aliento». Y como diría Stephen King: «He visto el futuro ganador del Ignotus a Mejor Antología y Mejor Novela corta, y su nombre es David Jasso». Al año siguiente, por supuesto, Abismos ganó el Ignotus a Mejor Antología y su novela corta La textura de tu piel, incluida en el volumen, ganaría el Ignotus a la Mejor Novela corta. Acerté doblemente, vaya. Como curiosidad, mi novela Asesinato en el club nudista competía ese mismo año en la categoría de novela corta y fue derrotada por Jasso. Nunca me he alegrado tanto de perder un premio: lo ganaba un gran amigo y además acertaba en mi profecía.