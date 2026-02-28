Teatro en Borja

A los autores nos sucede a menudo que un personaje llame a nuestra puerta queriendo nacer a la ficción. Pero antes, claro, hay que crearlo y abrirle una puerta en el cuento, la novela, el teatro...

En mi caso, uno de esos nonatos roles era el de un militar español. Un profesional ejemplar, demócrata, constitucionalista, opositor al franquismo, represor del golpe de Tejero, reformador de las fuerzas armadas, miembro de las misiones de paz... pero que estalla con la presión de Cataluña para convocar un referéndum de independencia.

Finalmente, conseguí darle forma en una obra teatral, El nido, que esta tarde se presenta en el Teatro Cervantes de Borja, con un formidable elenco de actores: Luis Trébol, Amalia Aguilera, Alberto Santos, Sara de Leonardis y Quique Vicente. La obra, realmente un melodrama con muchos momentos cómicos, no sólo lanza una mirada crítica al alma de un soldado que ha llegado a jefe de Estado Mayor, sino igualmente al seno de una familia española donde roces y recelos, odios y cariños se concitan al calor de algunos de los grandes temas de la sociedad actual (y de siempre): la libertad, el dinero, la independencia, las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos... Un espectáculo que ya han visto más de cinco mil personas y que invita a sentir, reír, reflexionar...

Y un ciclo de teatro, el de la ciudad de Borja, que ha programado otras cuatro obras gracias al eficaz trabajo de su concejal de cultura, Jorge Jiménez, y al apoyo de un alcalde, Eduardo Arilla, que defiende la cultura como otro servicio más.

Ese concepto, el de prestar a los ciudadanos servicios culturales que mejoren su calidad de vida, pensamiento, educación; que les abran ventanas, posibilidades, proyectos; que les recuerden o renueven sus propias señas de identidad es, efectivamente, un servicio a prestar desde todos los Ayuntamientos, pequeños o grandes. En ningún caso un lujo, un desenfreno o carga. Situar la cultura –como en el criterio del alcalde Arilla–, al mismo e imprescindible nivel que la sanidad o el abastecimiento de agua, es la visión adecuada. Para suerte y disfrute de sus ciudadanos, Borja acierta con sus programaciones Y esa, sin duda, es una buena noticia.