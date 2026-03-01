Los frutos del milagro económico de Aragón

Aragón se asoma a unos años de bonanza fruto de una siembra que comenzó hace más de una década con ideas y estrategias que han tenido continuidad en el tiempo a pesar de los cambios de Gobierno. El camino recorrido hasta la fecha ha estado presidido por la estabilidad política, el trabajo colectivo y una hoja de ruta definida que ha llevado a dar los pasos necesarios para que esas ideas se transformen en una realidad tangible. Y eso es, precisamente, lo que está sucediendo a día de hoy en Aragón, un territorio que puede presumir de brotes verdes en sectores estratégicos que van a experimentar un salto exponencial hasta 2030.

El inicio de este 2026 ha estado claramente marcado por la convocatoria de unas elecciones autonómicas de las que ha de surgir un nuevo Ejecutivo en Aragón. El PP de Azcón y la ultraderecha de Abascal ya han establecido contactos para tratar de cerrar un acuerdo en las próximas semanas, si bien nadie se atreve a aventurar si habrá fumata blanca o encallará el posible pacto. De lo que no hay duda es que la política no puede ser un escollo que frene la inercia económica que está experimentando la comunidad y que ya no se traduce exclusivamente en anuncios y futuribles sino en hechos concretos.

El consejero de Stellantis, Antonio Filosa, confirmó esta misma semana que Leapmotor producirá sus vehículos en la planta de Figueruelas a partir del segundo semestre de este año, es decir, ya. Y esa realidad no es una realidad cualquiera, ya que supone la fabricación de hasta cuatro nuevos modelos de la marca china en una factoría que, muy probablemente, se va a convertir en el paradigma de lo que se avecina en el sector automovilístico europeo. La metaformosis de la planta zaragozana no ha hecho más que comenzar, no solo por la confirmación de Leapmotor sino también porque contará con una gigafactoría liderara por el gigante mundial CATL.

La tecnología y el automóvil lideran el salto exponencial que van a experimentar otros estratégicos hasta el año 2030

Los números rojos anunciados hace unos días por Stellantis (pérdidas superiores a los 22.000 millones en 2025) son solo el botón de muestra de lo que le espera a un mercado automovilístico europeo que vive con el alma en vilo por las dificultades que se avecinan, no solo por no haber sido capaces de acompasar sus estrategias a la transición al vehículo eléctrico sino también por comprobar cómo la competencia asiática está provocando un enorme socavón en sus cuentas de resultados. Sin embargo, en esta carrera de obstáculos Aragón juega con ventaja, ya que ha sido capaz de anticiparse a los acontecimientos, establecer relaciones institucionales y empresariales con el gigante asiático y acertar a la hora de escoger su camino. En un plazo de dos años, el ecosistema automovilístico habrá dado un giro de 180 grados en Aragón y, posiblemente, la comunidad sea punta de lanza y el espejo en el que todos se quieran mirar.

Los centros de datos

Algo similar ha sucedido con la apuesta decidida por la tecnología y los centros de datos. Es muy probable que no cuajen todos los proyectos que se han anunciado por la dificultad de tener un acceso a la red de energía que es limitado, pero de lo que no hay duda es de que la era digital, la de los datos y la inteligencia artificial es una realidad tangible que requiere de la existencia de infraestructuras, redes, ecosistemas, empresas, proveedores, administraciones y universidades que ofrezcan oportunidades. Y Aragón ya inició esa carrera hace algunos años, lo que ha llevado a grandes multinacionales como AWS, Microsoft y QTS, entre otras, a aterrizar en una comunidad que tiene la obligación de sacar el máximo partido a esa apuesta.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN celebró el pasado jueves su tercer aniversario de Activos, el suplemento económico de este diario, una apuesta por la empresa como eje vertebrador y de desarrollo de una comunidad que visualizó el camino antes de comenzar a recorrerlo. Hoy, tres años después, los frutos comienzan a ser tangibles, no solo en sectores como el automóvil o la tecnología sino en muchos otros como la energía, la agroalimentación, la construcción y la logística. Aragón cerró 2025 con un crecimiento del 3%, dos décimas por encima de la media española y un punto y medio superior a la zona euro. Pero lo más relevante es que en el cuarto trimestre el acelerón fue del 1,4%, un punto más que entre junio y septiembre. Las razones que explican estas cifras son muchas y muy variadas, pero tienen una explicación mucho más sencilla: anticipación, estrategia y confianza. Ese es el germen de los brotes verdes de Aragón.