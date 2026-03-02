La Furia épica del absurdo

Esta columna no se llama así por casualidad. Nació para intentar arrojar cierto sentido al sinsentido creciente, pero la realidad, una vez más, ha superado mis peores expectativas. Este sábado nos desayunamos con el ataque masivo a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Netanyahu, un genocida sostenido por partidos judíos ultraortodoxos, ataca para «liberar» a los iraníes de una dictadura ultrarreligiosa de clérigos chiitas: «Es vuestra oportunidad, tomad vuestro destino en vuestras manos. Help has arrived». De nuevo envuelto en la bandera de la estrella de David para ocultar su corrupción y sus carnicerías de cara a los comicios de octubre... También piensa Trump en unas elecciones de noviembre, según los sondeos nada propicias. El candidato que enarboló el lema MAGA para centrarse en los acuciantes problemas internos y olvidar el aventurerismo imperial en el exterior, se ha refugiado en esto último, lo único que le ha deparado algún éxito, como Venezuela, tras los varapalos de los aranceles, el ICE, Groenlandia o la decrépita economía. Lo del programa nuclear iraní suena tanto a «las armas de destrucción masiva» de Bush Jr….

El emperador de la cachiporra desatada presenta, además, su Furia épica (léase guerra) como un intento de liberación del pueblo persa; el protagonismo que está cobrando hijo del Sha demuestra, como en Venezuela, que lo de menos es la libertad y la democracia, importa el petróleo, el control de sus rutas, dejar a Israel sin su némesis y, de paso, fuck China & Rusia! De momento los misiles vuelan por todo Oriente próximo y veremos si, tras sembrar allí caos y destrucción, logran doblegar el rocoso régimen de los ayatolás. Lo más previsible es que lo paguemos todos, más tras el cierre del estrecho de Ormuz, con una gasolina más cara. Por no hablar de los daños materiales, las víctimas humanas –ya en escuelas o pabellones deportivos…– y el odio sembrado para el futuro.

Ya contábamos con que el orden internacional había saltado por los aires (hasta las negociaciones son papel mojado), pero sorprende este desprecio del Imperio por el devenir de la economía global que nos puede llevar al desastre. Entre tanto, la ONU condena y la UE vuelve a hacer equilibrios retóricos que, de facto, refrendan al agresor Israel y, por extensión, a su primo de Zumosol, quien, como él mismo proclama, es el principal enemigo de Europa. Albares dice que no operan como soporte las bases de EE.UU. en España en esta operación para mayor gloria del vetado Israel: ¿puede demostrarlo? En resumen, que el emperador loco (por el crudo) y un socio fanático religioso, atacan a otros fundamentalistas barbados para liberar a los iraníes que, a su vez, bombardean a las ultrarreligiosas monarquías petroleras. Que nos lo expliquen los hermanos Marx o Ionesco, que eran judíos.