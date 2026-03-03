Aragón mueve por fin fichas y el tablero político

PP y Vox inician hoy una semana en la que, por imperativo legal, están obligados a mover ficha en un tablero político sobre el que casi nadie se arriesga a apostar por un desenlace definitivo. Incluso pase lo que pase mañana, con la constitución de las Cortes de Aragón y, lo que es más importante, quién las va a presidir a partir de ese momento. Plazos como este ya estaban marcados en el calendario de antemano, en el mismo momento en el que se sabía que las elecciones autonómicas se celebrarían el 8 de febrero, pero lo que en otras ocasiones ha sido una decisión clave para el devenir de un posible acuerdo de gobernabilidad, en esta ocasión parece que ni unos ni otros parecen concederle demasiada importancia al resultado. Durante los últimos dos años ha sido la extrema derecha la que ha presidido el parlamento aragonés, en la persona de Marta Fernández, como consecuencia del pacto alcanzado con el PP de Jorge Azcón en 2023, una concesión que ni siquiera se le arrebató cuando los ultras decidieron salirse del Ejecutivo. Ahora todas las opciones están abiertas y gestionan el momento sabiendo que si esa cesión se repite se interpretará, dentro y fuera del palacio de la Aljafería, como que el pacto está más cerca, y también que si ahora no se da, nadie descarta que eso pueda cambiar en poco tiempo. Porque toda la importancia se deposita en todos esos condicionantes externos que están salpicando una negociación más silenciosa que discreta, llena de ecos externos que alejan y acercan el pacto en función de quienes los protagonizan.

Es inevitable aislarse del contexto nacional actual. La constitución de las Cortes llega con la campaña electoral en Castilla y León recién estrenada, también con la negociación en Extremadura abierta en canal y a la vista de todos, más crispada y subida de decibelios que en Aragón, y con una sesión de investidura a María Guardiola que ha demostrado tener un talante y una estrategia muy distinta a la de Jorge Azcón. Tampoco tiene el mismo talante Vox con el líder aragonés que con la extremeña, como tampoco goza de la misma comprensión en la cúpula que rodea al líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que es quien ha querido que ambos se lanzaran a unas elecciones anticipadas. En ese sentido, la fecha del 3 de marzo llega precedida de la irrupción de Génova en la negociación, sus iniciativas son las que más ruido han hecho en los últimos días. Con un decálogo de medidas que trataban de aplacar el «chantaje parlamentario» de la extrema derecha a sus barones y que acabó convertido, a golpe de rectificación, en una mera declaración de intenciones para representar una unidad de acción en todos los territorios que no es tal. El tiempo dirá hasta qué punto difieren unos de otros.

Y por último el esperado 3 de marzo también llega precedido de una importante novedad: la escenificación en Zaragoza de que PP y Vox se entienden cuando quieren. El presupuesto de la capital aragonesa se aprobó ‘in extremis’ y para argumentar el pacto echaron mano del argumentario de antaño en el que ambos dicen parecerse más de lo que aparentan. Y a Azcón y a Nolasco le muestran el camino para hacerlo mismo con Aragón, que esta semana moverán el tablero tras el que llevan escondidos tres semanas, a la espera de saber si tras su silencio hay una jugada maestra o solo van de farol porque la partida se juega en otra parte. Ahora les toca votar a ellos, a ver por dónde mueven la primera ficha.