Ignorancia y fanatismo

Hay que ser muy, muy ignorante y a la vez muy, muy fanático para negar el cambio climático, para ignorar que hay que tomar medidas urgentes para cuidar el planeta. Hay que ser accionista de las petroleras o bien indigente intelectual para oponerse a la Agenda 2030 y a cualquier medida que intente reducir las consecuencias del consumo de energías fósiles. PP y VOX pactan no sé qué tejemanejes para eludir los efectos de la Ley en lo que afecta a la Zona de Bajas Emisiones sin más argumentos que el nefasto programa de VOX que la alcaldesa hace suyo, ufana y sonriente, para que le aprueben los presupuestos. Este es el camino para Azcón: tragar barbaridades y a firmar. Y Feijóo controlando desde Madrid, no sea cosa que la jugada le salga mal y le estropeen sus perspectivas de amor eterno con Abascal. La agenda ultra ya es compartida y entre los dos declaran la guerra al niqab o burka, que como todo el mundo sabe y puede comprobar a todas horas y cualquier día y en cualquier lugar, son prendas omnipresentes en la vida cotidiana de esta ciudad. Y en la de Huesca también. La agenda ultra de VOX y asumida alegremente por el PP, es simplemente una agenda racista que trata de estigmatizar al diferente y en modo alguno, pedazo de cínicos, defender a las mujeres. La libertad de las mujeres musulmanas les importa un bledo. Más bien, las musulmanas, y los hombres, y los niños, les molestan un montón y si pudieran, pondrían en marcha su Gestapo particular para echarlos de este país. Sería una nueva operación de limpieza de sangre. Fuera musulmanes de España. Aquí hay que ser blanco y católico, como querían los Reyes Católicos. Un solo pueblo, una sola fe. De los judíos no dicen nada para suerte de Elías Bendodo que me cae fatal, no por judío sino por lo que dice. Detesto a los sionistas genocidas, que es algo distinto. La Santa Sede alerta de los peligros de la extrema derecha, pero no parecen hacerle mucho caso estas derechas de misa diaria, ni siquiera algunos obispos si atendemos a las porquerías que emiten sus medios de comunicación. A ver si con la cuaresma se arrepienten y hacen penitencia, pero no creo.