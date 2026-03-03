Hablar de William Boyd suele ser tan grato como lo son sus novelas de los últimos años. Si bien, habidos sus espaciosos plazos de entrega, nos venga deleitando a cuentagotas. La nueva, La luna de Gabriel (Alfaguara), que devoro con hambre atrasada, es francamente completa. Revelando, en su arquitectura y desarrollo, algo que ya sabíamos: Boyd domina como pocos el arte de la novela popular. Que consiste, en cuatro palabras, en mantener al lector intrigado y entretenido a partes iguales.

La intriga de La luna de Gabriel está servida a raíz de que un periodista británico consiguiera entrevistar a Patrick Lumumba, el líder comunista del antiguo Congo belga, días antes de ser asesinado... ¿por quién? Tal vez en las cintas grabadas por el reportero pudiera encontrarse alguna clave; una respuesta, incluso; y de ahí los extraños personajes que comienzan a acercársele con motivos o fines en apariencia inocuos, pero... ¿No eran los mejores espías aquellos de los que jamás nadie sospecharía?

La luna de Gabriel es una novela de espionaje, desde luego, muy canónica y oportunamente ambientada en los años sesenta, en plena escalada de la llamada guerra fría. Pero, también, algo más: una historia redonda de aquellas que se escribían antes, con muchos personajes e incesante acción, pero asimismo con una penetración psicológica proyectada hacia el interior de los roles principales. Acerca de los cuales, el lector irá poco a poco, página a página conociendo un poco mejor sus almas, los rincones oscuros de su moral y las encrucijadas éticas a las que, a menudo, serán arrastrados como servidores de nobles ideales (defensa de las democracias occidentales, de la libertad de expresión, los derechos civiles...). Abocados, sin embargo, a utilizar métodos menos nobles o nada convencionales. O, directamente, al margen de la ley: la extorsión, la amenaza, el crimen...

Un mundo, el de los espías, que se presta como pocos al análisis de una historia contemporánea que, en su letra pequeña, poco o nada tiene que ver con los grandes titulares de los medios de comunicación.

Y un universo, el de William Boyd, donde las esperanzas y los sueños, el dolor, el amor, la traición y la necesidad de alterar la realidad y la «verdad» del mundo actual se resuelven en clave de gloriosas ficciones.