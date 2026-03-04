El Salto de Roldán de la demanda eléctrica de Aragón

En estos tiempos que corren, la energía eléctrica, cuya disponibilidad se daba por sentada tradicionalmente, se ha vuelto un factor de discrepancia. Hay disensiones acerca de si producirla con fuentes renovables o con centrales nucleares, sobre si la desaparición de las centrales de carbón ha sido prematura o no y cuales son los pros y los contras de unas y de otras: cuales son más fiables, cuales proporcionan más estabilidad, cuales son más baratas, cuales son más verdes...

Pero parece que hay algo sobre lo que (casi) todos están de acuerdo: hay una preocupación sobre las redes eléctricas que conducen dicha electricidad desde donde se produce hasta donde se consume. Y esto es así no solo por el apagón del año pasado (que también), sino porque desde el pasado mes de septiembre, las compañías distribuidoras publican los denominados «mapas de capacidad» en los que se puede observar que en la mayor parte de los nudos de sus redes no se puede conectar nueva demanda.

El pasado día 20 de febrero Red Eléctrica de España, obligada por la CNMC (ya que había pedido una prórroga de tres meses que no le fue concedida), añadió un clavo al ataúd y publicó el listado capacidad de conexión de demanda en su red de transporte.

Para Aragón, casi sería mejor decir, que se publicó un listado de la falta de capacidad porque, si lo analizamos, vemos que, exceptuando un poco de potencia para almacenamiento en tres nudos de dicha red, no queda disponible ni un MW para posibles nuevos proyectos que quieran desarrollarse en nuestra Comunidad Autónoma.

Esta carencia total de capacidad se da solo en otras tres Comunidades Autónomas (La Rioja, Madrid y Navarra), pero con el que muchos consideran, agravio comparativo, de que Aragón produce bastante más energía eléctrica (y más que hay planeada instalar), mucha de la cual se exporta a otras comunidades.

Se alegará que la capacidad de los nudos de dicha red se ha agotado por la gran cantidad de solicitudes que ha habido en nuestro territorio (macrofactorías de baterías, Centros de Datos, hidrolizadores para producción de hidrógeno verde y almacenamientos eléctricos). Eso puede ser cierto, pero no cabe duda de que la concesión de dicha potencia responde a que existe esa necesidad y ha habido empresas con interés de instalarse en Aragón que la han solicitado. Estaría bien que se siguiera dicha senda, que conlleva un fuerte desarrollo técnico, económico y social.

Y aquí entra otra vez la discrepancia, que habíamos dejado aparcada al principio del escrito. Y entra porque todos los territorios quieren (en algunos casos, exigen) obtener de REE esa garantía de energía para los próximos años.

El plan de inversiones en la red de transporte en España para el próximo quinquenio de la filial de Redeia (del que actualmente se ha publicado el borrador y está en proceso de revisión) debería tener en cuenta esta falta de capacidad futura en Aragón y tratar de subsanarla, aunque a priori, después de las reuniones mantenidas con los representantes de nuestra CCAA, esto no parece muy probable. Cabe decir que, de estos encuentros, algunas regiones salieron bastante más contentas que otras (la nuestra entre ellas).

Cerca de Huesca, en la Sierra de Guara, hay una majestuosa formación rocosa llamada El Salto de Roldán, formada por dos peñas gigantescas separadas una de otra entre sí unos 500 metros y por entre las cuales discurre el río Flumen (eso sí, 350 metros más abajo). Son tan altas y es tan abrupta la caída entre ellas que, una vez arriba, se ve a los buitres pasar planeando por debajo. Es una excursión que hago cada año con mis hijas y que no deja nunca de impresionarnos.

Se llama así porque cuenta una leyenda que Roldán, sobrino y caballero del ejército de Carlomagno, huyendo de los musulmanes después de su derrota, realizó un prodigioso salto con su caballo de una a otra peña.

Esperemos que, a diferencia de la leyenda, no haga falta una derrota previa y que se repita la historia pero, esta vez, el salto debería superar en Aragón el abismo que representa la carencia de capacidad para conectar nueva demanda en la red de transporte y que cercena de raíz futuros proyectos que quieran instalarse en nuestra tierra. Porque querer, quieren.