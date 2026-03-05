El espejismo aragonés

La sesión constitutiva de las Cortes de Aragón dejó una imagen tan ajustada como políticamente paradójica, el Partido Popular se ha hecho con la presidencia de la Cámara por 26 votos frente a los 25 sumados por el PSOE, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida–Sumar, mientras Vox y Teruel Existe optaban por la abstención. El resultado, milimétrico, ha producido una sensación extraña porque durante unas horas, Aragón ha parecido retroceder una década en el tiempo.

La votación ha dibujado un hemiciclo que recuerda el paisaje político anterior a 2015, cuando el bipartidismo estructuraba la competencia y las mayorías se dirimían en un eje casi exclusivo entre populares y socialistas, con apoyos puntuales de fuerzas minoritarias. La escena de los 26 frente a los 25 remitía a esa lógica aritmética clásica, casi pre-fragmentación. Un duelo cerrado, bloques reconocibles y desenlace por la mínima.

Sin embargo, esa fotografía es engañosa. Es un espejismo, porque en el pleno estaban presentes los 14 diputados de Vox, un contingente decisivo para la gobernabilidad de Aragón. Y, sin embargo, en la votación han actuado como si no estuvieran. Su abstención, junto con la de Teruel Existe, ha permitido que el foco se concentrara en el pulso PP–PSOE, difuminando momentáneamente el hecho estructural más relevante del sistema aragonés actual, la centralidad estratégica de Vox.

Vox ha optado por no intervenir en la arquitectura institucional inicial. Está en los mítines que tocan en cada comunidad, pero ha decidido, por ahora, no hacer política sino campaña electoral. En el horizonte aparecen los próximos comicios, y la formación de Santiago Abascal parece haber elegido una estrategia de contención, no ocupar sillones, hasta que convenga ocuparlos.

Si hace cuatro años fue el PP quien, en el marco de la negociación, cedió la presidencia de las Cortes de Aragón, esta vez el movimiento es distinto. Ahora es Vox quien marca los ritmos y las querencias. Permite que el PP exhiba una victoria institucional ajustada mientras mantiene intacta su capacidad de decisión futura.

El espejismo aragonés consiste en creer que el sistema ha vuelto a su forma anterior. No es así. La abstención no es irrelevancia, es cálculo. Vox no ha desaparecido del tablero, solo ha decidido moverse menos, hablar menos y esperar más. Hasta que quiera sillones. Hasta que el ciclo electoral nacional y autonómico vuelva a girar a su favor. Entonces, la política aragonesa dejará de parecerse al pasado y mostrará, sin filtros, la correlación real de fuerzas del presente, si la coyuntura internacional no lo impide y trastoca de nuevo los plazos.