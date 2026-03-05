Que Julio Cortázar esté muerto sería una de esas realidades que no parecen responder a la verdad, y por eso hay que comprobarlas una y otra vez en la enciclopedia o en el buscador. El lúgubre y forense índice del pasado afirma que falleció en 1983, en París, víctima de una enfermedad no exactamente diagnosticada y de una contaminada transfusión de sangre, pero cualquiera que vuelva a abrir cualquiera de sus libros volverá, dada su vitalidad, su actualidad, a dudar de su muerte; y, por consiguiente, a comprobarla en la enciclopedia o en el buscador; pero para seguir dudando, una vez más, de que alguien que escribía tan sobrenaturalmente haya perecido de forma natural.

La que está convencida de que Julio Cortázar sigue vivo es la escritora Cristina Peri Rossi. Por eso, y porque sabía muy bien de qué nos iba a hablar, ha escrito un libro testimonial y oracular, 'Julio Cortázar y Cris' (editorial Menoscuarto) cuya lectura revive a Cortázar y nos resucita a nosotros, sus lectores, en el paraíso perdido de los años sesenta y setenta. Allá cuando La Maga andaba por París y Cristina Peri Rossi hacia magia y poesía en Barcelona.

En este libro asombroso, maravilloso, la escritora uruguaya nos regala algunos de sus recuerdos compartidos con aquel argentino nacido en Bruselas, educado en Buenos Aires, exiliado en Europa y ciudadano del mundo (de todos los mundos) como fue el Gran Cronopio. Con el autor de 'Rayuela' compartió conversaciones, viajes, anécdotas y experiencias inolvidables. Lo conoció como sólo se puede conocer a uno de esos grandes amigos que, además, nos abre su cabeza en sus mecanismos y resortes íntimos. Julio y Cristina, Cristina y Julio podían pasarse tardes enteras oyendo jazz, tangos, o yendo a la ópera. Al boxeo no, porque a Cortázar le gustaba mucho pero a Peri Rossi nada. En casi todo lo demás, en la literatura con la constelación de autores que ambos frecuentaban, y en los que coincidían; en las revoluciones cubana y sandinista, con las que, no sin espíritu crítico, se comprometieron; en la propia vida cotidiana, con sus paradojas y alarmas, a menudo enfocada desde el prisma de un humor parecido… En tantas y tantas cosas comulgaban.

Un testimonio artístico, dulce y real sobre la inmortalidad de Horacio Oliveira, el inolvidable protagonista de 'Rayuela' y su «cronópico» padre. Y un gran libro.