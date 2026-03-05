La memoria exige futuro

Cuatro amigos jubilados viajamos al corazón de las Cinco Villas. Llegamos al municipio de Layana. En el bar social, hacia las nueve y media de la mañana, almorzamos huevos fritos. A continuación, nos fuimos caminando hasta el yacimiento romano de Los Bañales. Roma no llegó a estas tierras para deslumbrar, sino para ordenar, y ese orden se percibe en el trazado urbano, en los restos de las termas, en la lógica del asentamiento. El agua fue el primer pacto con este lugar. El acueducto de Los Bañales, sobrio y elegante, no es sólo una obra de ingeniería, es una declaración ética. Traer el agua desde lejos exige cálculo, constancia y una idea clara de comunidad. Nada más ajeno a la improvisación.

La ciudad romana que aquí existió fue modesta, pero no marginal. Fue nodo, fue cruce, fue hogar. En sus calles hubo comercio, conversaciones, rutinas; hubo cuerpos que acudían a las termas y voces que llenaban el foro. Todo eso se ha ido, pero no del todo. Queda la huella, la proporción, la intuición de una vida compartida. Las ruinas no hablan de ruina, sino de memoria: lo que fue y lo que permanece cuando el tiempo retira lo accesorio.

En Los Bañales hay una lección incómoda para nuestro presente. Acostumbrados al ruido, al crecimiento sin pausa y a la arquitectura del impacto inmediato, estas piedras nos interpelan con su sobriedad. Roma entendió que el progreso no consiste en ocuparlo todo, sino en hacerlo habitable. Construir es pensar a largo plazo. Una ciudad no se mide sólo por su tamaño, sino por la calidad de vida que alberga.

El entorno agreste, rural y cultivado importa. La relación con el paisaje no fue aquí una conquista, sino un diálogo. Este enclave situado en el término de Uncastillo, y muy próximo a Layana, es la huella indeleble de un lugar cuya romanización no fue únicamente una imposición cultural, fue también adaptación inteligente a un territorio que se dejó engendrar por una civilización hegemónica.

Visitar este yacimiento es también un acto de responsabilidad. Nada hay más frágil que la memoria cuando se abandona. La labor arqueológica, paciente y muchas veces invisible, rescata no solo muros y objetos, sino sentido. Nos recuerda que el patrimonio no es un lujo, sino una forma de conocimiento colectivo. Protegerlo no es mirar atrás con nostalgia, sino aprender a mirar adelante con mayor lucidez.

Este yacimiento reclama atención, y merece ser considerado. En nuestra visita sentimos el silencio de un lugar que grita la llamada urgente a quienes tienen la responsabilidad de descubrir y proteger un patrimonio cultural de un valor incalculable. Estas piedras que hemos pisado en nuestra visita, esta tierra cubierta de historia, merece que sea interiorizada por nuestra conciencia colectiva. La memoria exige futuro. Aragón es un lugar de acogida, de gente noble, recia, tenaz, trabajadora. Estos calificativos con los que podemos describir el carácter aragonés, son los que han hecho posible que Los Bañales, bajo la dirección científica del catedrático Javier Andreu, de reconocido prestigio en las Ciencias de la Antigüedad a nivel de España y Europa, y el impulso de su equipo de estudiantes, investigadores y voluntarios, se haya convertido en el yacimiento arqueológico más internacional y visitado de Aragón.

Recientemente se ha presentado en Zaragoza la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas. Me consta que ha surgido de la sociedad civil, del empuje ciudadano; están trabajando intensamente en estos dos escasos meses de vida para conveniar con los ayuntamientos del entorno y con la Comarca de Cinco Villas, instituciones que han venido facilitando e impulsando el proyecto en su vertiente científica y económica. El objetivo de esta Fundación y del equipo científico de Los Bañales es lograr un desarrollo más ágil, eficaz y duradero que redunde en el éxito de este proyecto que permite visibilizar el legado de la Romanización en nuestra tierra aragonesa.

La aparición de esta Fundación supone un factor sumativo en el desarrollo de este proyecto arqueológico, haciendo posible la democracia y democratización cultural, tan necesaria en nuestro tiempo. Por ello, el Gobierno de Aragón habrá de ser, como ha sido en estos años, el mejor propulsor de Los Bañales, protegiendo y potenciando esta joya arqueológica en bien del desarrollo social, cultural y turístico de esta comarca y de Aragón.