El precio de dar el primer paso

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expuso este pasado martes a España a la volátil ira de Donald Trump al prohibir el uso de las bases de Estados Unidos en España como base de reabastecimiento para los aviones que participan en los bombardeos a Irán. Y, sobre todo, al proclamarlo públicamente y en solitario. El resultado fue una serie de amenazas, lanzadas en directo por parte del presidente de EEUU y prolongadas ayer en diferido por su secretario del Tesoro, Scott Bessent, tan agrias como de imposible aplicación: cortar cualquier relación comercial con España, en la definición de brocha gorda de Trump, algo que solo es posible rompiendo todo acuerdo conjunto con la Unión Europea. El canciller alemán Friedrich Merz evitó recordárselo en público a Trump para no escalar aún más la tensión aunque, de creer sus palabras ante la prensa alemana, ese fue el mensaje que transmitió a puerta cerrada. Mientras, Trump amenazaba con hacer de las instalaciones de Morón y Rota el uso que él considerase oportuno, ignorando la soberanía española sobre ellas.

El presidente del Gobierno insiste en rechazar una intervención militar agresiva sin amparo de las Naciones Unidas y sin mandato de la OTAN (lo que según el convenio de utilización de las bases situadas en suelo español, justifica las restricciones planteadas). También acierta al recordar al mismo tiempo su rechazo al régimen despótico de los ayatolás: aunque parece que le debería incomodar, más de lo que parece le ha hecho, las felicitaciones recibidas por parte del Gobierno iraní por su actitud y aunque su «no a la guerra» carezca de los matices necesarios (¿si se demostrase que el programa nuclear iraní avanzaba y la intervención hubiese tenido amparo internacional, lo mantendría en esos mismos términos?).

Ese doble rechazo a la intervención y al régimen teocrático iraní lo acabaron manifestando a lo largo del día de ayer otros países aliados, como Francia, Canadá o el Reino Unido. Algunos de ellos trazando una sutil línea, la de destacar que participarán en la defensa de países afectados por los ataques de represalia iraníes (como Chipre, miembro de la UE) sin proclamar su no participación en acciones ofensivas o sin bloquear el uso de las bases de EEUU en su territorio. Aunque finalmente la mayor parte de las potencias atlánticas hayan acabado coincidiendo en sus reproches a Trump, y aunque la Unión Europea, desde la presidencia de la Comisión hasta muchos de sus líderes nacionales, hayan recordado que reaccionarían solidariamente ante una represalia comercial contra España porque lo sería también contra toda la Unión, Sánchez podría haber esperado perfectamente a hacer evidente la posición de su Gobierno de forma simultánea y diplomáticamente coordinada con sus socios europeos. Podría y debería haberlo hecho, sin exponer los intereses económicos españoles más de lo que ya estarán por las consecuencias en los mercados energéticos de una crisis bélica a la que no se le ve fin, si en su cálculo de riesgos y beneficios no pesaran tanto como parece que pesan los que sirven más a sus intereses en términos de imagen internacional y rentabilidad electoral interna que a los del país. Aparecer como el faro de la izquierda de Occidente, como el estadista audaz que planta cara a Trump, al que acaban siguiendo otros países y que hace caer en contradicciones a sus oponentes domésticos, puede taponar fugas en su base electoral y satisfacerle personalmente. Pero parece frívolo acarrear con el coste de una crisis diplomática tras otra mientras en realidad se cumplen con los compromisos como aliado atlántico aunque se prefiera disimular.