Los prisioneros de la Cincomarzada

La derrota sufrida por el ejército carlista, comandado por el brigadier turolense Juan Cabañero, en su frustrado asalto a la ciudad de Zaragoza en la madrugada del 5 de marzo de 1838, se tradujo (según un informe del comandante general interino de la capital aragonesa, el brigadier Agustín Caminero, publicado el 16 de marzo en la 'Gaceta de Madrid' –el equivalente a nuestro 'BOE' actual–) en las siguientes cifras:

217 soldados carlistas muertos «en las calles y en la salida de la ciudad», 68 heridos que se recogieron en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, además de otros 300 que se llevaron los carlistas consigo en su apresurada retirada hacia María de Huerva. Así mismo fueron hechos prisioneros 29 jefes y oficiales carlistas, junto a 703 individuos de tropa, que fueron trasladados a la prisión de la Aljafería.

En cuanto a las pérdidas de los defensores de la ciudad (leales a la reina gobernadora María Cristina y a su hija, de 7 años de edad, la reina Isabel II), se señalaba en dicho informe oficial que hubo que lamentar 11 muertos, 41 heridos de gravedad y 54 prisioneros que consiguieron llevarse los carlistas consigo: 5 oficiales y 4 soldados del Ejército y 6 oficiales junto a 39 nacionales –tres de ellos adscritos al Cuerpo de bomberos– de la Milicia Nacional.

El 8 de marzo, sin duda determinado por la derrota sufrida por el ejército carlista tres días antes, el general carlista de Aragón, Ramón Cabrera, contestaba afirmativamente a una misiva que el general cristino, Marcelino Oráa, jefe del Ejército del Centro, le había enviado el 19 de febrero, con la propuesta de canjear los prisioneros de Arcos de la Cantera (localidad conquense en la que Cabrera había sufrido una estrepitosa derrota el 28 de septiembre de 1837) , por los de Villar de los Navarros (municipio zaragozano en el que las tropas carlistas, al mando del pretendiente Carlos V y de su sobrino, el infante Gabriel Sebastián,obtuvieron una contundente victoria sobre la división del brigadier cristino José Clemente Buerens).

El canje de este grupo de presos tuvo lugar el 26 de marzo en Segorbe. Pero Cabrera había propuesto añadir al intercambio los prisioneros de uno y otro bando que se habían hecho en la acción del 5 de marzo en Zaragoza. Al margen de esto, tanto los carlistas como las autoridades de Zaragoza (en las personas de sus concejales José Matheu y Germán Segura) hacía días que habían entablado negociaciones para el canje de prisioneros, las cuales habían tenido lugar en el edificio de la Casa Blanca (que da nombre al barrio zaragozano).

Y cabe destacar aquí que, a pesar de lo encarnizada que había sido la lucha el 5 de marzo en las calles de Zaragoza y el gran numero de vidas humanas que se había cobrado, los acuerdos de canje que pactaron los aragoneses (tanto los carlistas como los defensores de la ciudad lo fueron) resultaron ser muy amistosos y una honrosa excepción a la brutalidad con que se condujeron los dos bandos enfrentados con sus prisioneros durante toda la guerra (desde el 2 de octubre de 1833, tres días después de la muerte del rey Fernando VII, hasta el 6 de julio de 1840, fecha en que Cabrera cruzó, desde Cataluña, la frontera con Francia acompañado de los alrededor de 8.000 soldados que le seguían siendo fieles).

Prueba de aquel trato inhumano para con los prisioneros en aquella que ha venido históricamente en ser llamada Primera Guerra Carlista, fue la intervención británica, para «humanizar la guerra», a través de un mediador (Lord Elliot), quien logró que en abril de 1835 se suscribiese un acuerdo (entre el general carlista Zumalacárregui y el cristino Valdés –ambos lo firmaron separadamente pues recíprocamente no se reconocían como legítimos beligerantes–) para acabar con el fusilamiento indiscriminado de prisioneros y proceder a su canje periódico.

Los negociadores de la Casa Blanca, acordaron entregarse recíprocamente un prisionero, pero en vista del buen trato que habían dado a los presos zaragozanos sus captores carlistas, Zaragoza decidió entregar 120 prisioneros carlistas más.

Los cautivos fueron canjeados finalmente el 30 de marzo en Belchite, llegando los liberados zaragozanos a la ciudad en la tarde del día siguiente. Para festejar su regreso, la Milicia Nacional organizó una multitudinaria comida que se ofreció el 1 de abril, a las dos y media de la tarde, en la plaza de toros de la Misericordia.

Además, para que el acto se realizara con el mayor lucimiento, la autoridad militar dispuso que los prisioneros liberados fuesen recibidos aquel día en la Plaza de la Constitución, a las dos de la tarde, por un piquete de oficiales (integrado por los jefes de los distintos batallones de la Milicia Nacional y del Ejército), tras los cuales marchó la Artillería Volante (unidad a la que históricamente se considera como origen de la Unidad Militar de Emergencias -UME-) y la banda de música, que sonó al compás de todos los tambores de los cuerpos.

A los pocos días, la 'Gaceta de Madrid', daba cuenta del acontecimiento: «Los presos canjeados de la acción del 5 de marzo, fueron recibidos por el heroico vecindario de Zaragoza con el mayor júbilo y entusiasmo, que se demostró con vivas aclamaciones, repique general de campanas y una brillante música. Después de días de trabajos y fatigas volvían al seno de sus familias, que habían sufrido la mayor ansiedad».