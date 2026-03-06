El desembarco de los guionistas de cine y de televisión en el moderno thriller narrativo ha contribuido a agilizar y a diversificar las tramas. Buena muestra de ello son los textos que viene firmando J.D. Kirk, un especialista escocés con cientos de guiones escritos, muchos de ellos filmados con éxito.

En ¿Dónde está Hollie? (RBA), Kirk combina con frialdad y eficacia una serie de elementos, a cuál más inquietante.

Por un lado, el que sería el eje principal del relato: el secuestro de una niña de nueve años durante la tarde de la fiesta de disfraces de su colegio. La madre, Elisabeth, la pierde de vista al finalizar el evento y cuando se dispone a recogerla para llevarla a casa, ya no la encuentra. Comenzará entonces una angustiosa búsqueda trufada de peligrosos episodios y de una paulatina revelación de la personalidad de la propia madre. Cuya hermana gemela, Sasha, es totalmente diferente a ella. Su opuesta, podríamos decir. Como tal, tendrá asimismo un papel destacado en la novela.

Otro elemento perturbador va a ser el origen, la procedencia de la propia niña desaparecida, cuya corta vida habrá dado mucho de sí a la hora de dotarla de enigmas particulares, derivados de una oscura raíz.

Tan tenebrosa como las noches de ese Edimburgo que el autor utiliza con profusión y maestría a la hora de sobrecoger a cada página un poco más el ánimo del lector; más la lluvia helada; más el asfalto con reflejos de luces de neón; más las sombras en cualquier esquina; y la humedad, la niebla y toda una serie de elementos clásicos del terror que aquí ejecutan una vez más y a la perfección, en su sugestivo y a menudo aterrador papel.

La técnica de este thriller ciertamente también pensado para ser adaptado a la pantalla, pequeña o grande, es, asimismo, muy cinematográfica o televisiva. Kirk trabaja a base de frases cortas y párrafos igualmente muy breves, de tres o cuatro líneas a lo sumo cada uno. La voz narrativa se dividirá alternativamente entre las dos hermanas, Lizzie y Sasha, tan diferentes en su estilo de pensar y de actuar, pero coincidentes en los mismos episodios, que cada una verá de una manera distinta...

Para una tarde nublada y tranquila, sin nadie que nos interrumpa...