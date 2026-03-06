Una puede estar más o menos de acuerdo con la decisión del Gobierno de España de decir no a que se usen las bases ubicadas en nuestro país para una escalada bélica que está fuera de la legalidad y puede estar totalmente en desacuerdo, como lo está la señora Ayuso, algo comprensible por su ideología y su gran admiración con todo lo que tiene que ver con Trump, pero de ahí a convertir la Asamblea de Madrid en un sainete del absurdo y hablar de las hijas del presidente Sánchez y del expresidente Zapatero con ese desprecio va un trecho inaceptable. Este es el que hace que la política sea cada día más gritona y se aleje de los ciudadanos, quienes vemos en ese tipo de actuaciones una sobreactuación clarísima donde prima el insulto y la mentira, porque a gritar nadie le gana y vuelve sobre ETA y sobre la guerra civil española, sobre el comunismo y sobre Sánchez, al que odia realmente y no en clave de ficción política, y siempre lo mismo y lo que pase en Madrid ya lo resolverán los madrileños porque en esa Asamblea lo que hay, y su presidenta aclama y abraza, es mucha bronca y mezclar todo para que siempre el malo sea Sánchez, el malo malísimo. Y también de eso nos cansamos, y nos cansamos de frases como la que ayer les dijo a las diputadas de los partidos de izquierdas, «las animo a irse solas y borrachas por Teherán» en una variante de cinismo que destruye puentes, genera malestar y hace que todos los graneros puedan ser saqueados.

Así las cosas, lo mejor es saber que España no está en sus manos y que mientras ella grita y grita, la ministra de Trabajo se reúne con los líderes de los agentes sociales para abordar la situación de empresas y trabajadores ante la guerra iniciada en Oriente Medio tras el ataque de EEUU a Irán, reunión que se saldó con el compromiso de crear una mesa de monitorización para saber cómo afecta esta crisis internacional a nuestra economía y tejido productivo.

Suenan tambores de guerra en medio mundo y hay quienes actúan para que la incidencia en nuestro país sea la menor posible y hay quien, con tono de reto burlesco, anima a las mujeres españolas a irse solas y borrachas por Teherán. No es rentable hacer política para los ciudadanos cuando el espectáculo, el insulto y la bajeza moral dan votos y eso la señora Ayuso lo tiene bien interiorizado.