La vivienda en los barrios rurales de Zaragoza

A pesar de haber mucho suelo y en bastantes casos cerca de las infraestructuras básicas para su desarrollo, en los barrios rurales sigue siendo muy difícil, por no decir prácticamente imposible, desde la iniciativa privada, construir vivienda a un precio razonable que sirva para combatir el auténtico éxodo de muchas personas que ven frustrado su deseo de "quedarse a vivir en el barrio" y, por tanto, se tienen que desplazar a la ciudad consolidada o a localidades próximas a la capital donde sí pueden encontrar oferta de vivienda.

Además, esta situación ha derivado en un desequilibrio poblacional preocupante y en una clara afección en cuanto a lograr mantener los servicios básicos que cualquier comunidad necesita, y más, si tenemos en cuenta la distancia que nos separa de la ciudad. Hablamos de servicios esenciales como son la sanidad, la educación, la dependencia, el comercio local o, incluso, el ocio.

Zaragoza tiene una deuda histórica con los barrios rurales. La ciudad, sin los barrios rurales (BBRR), no hubiera podido dar respuesta a las necesidades en cuanto al crecimiento urbanístico residencial que una población de 700.000 habitantes necesita. Los BBRR hemos asumido los polígonos, la industria, las infraestructuras y los servicios que han permitido disponer de suelo urbano dentro de la ciudad consolidada, pero la espontaneidad, la falta de planificación y de previsión, la apatía progresiva para resolver los problemas que nos afectan y la falta de una política participativa de ordenación territorial, por parte de la administración superior, se ha traducido en una serie de disfunciones reales que se manifiestan en cada uno de los ámbitos que implican a nuestra comunidad rural.

La obligación, desde el Gobierno de la Ciudad, debería ser la de apostar por los BBRR como núcleos desde los que se pueda ofrecer un crecimiento progresivo y desconcentrado, impulsar la vivienda pública asequible, detallar el suelo urbano disponible, poner en marcha sistemas de desarrollo mediante el sistema de cooperación, reducir y simplificar las trabas administrativas, que dificultan la edificación inmediata, mediante la revisión de procedimientos, plazos y requisitos, confeccionar y poner a disposición todo tipo de facilidades para garantizar el mantenimiento de la población existente y que las generaciones más jóvenes no tengan que abandonar el barrio ante la imposibilidad de poder acceder a una vivienda asequible, afianzar la convivencia con la nueva población que se vaya asentando en los mismos de forma que no se conviertan en barrios dormitorio sin cohesión social y cuidar, desde la más absoluta sensibilidad, las señas de identidad de cada uno de los barrios potenciando y subvencionando las actividades y cualquiera de los acontecimientos que sirvan para mantener viva la memoria colectiva.

Esta iniciativa, que requiere de valentía y voluntad política, pasa, en primer lugar, por establecer un modelo de escucha y de participación que tenga, sobre todo, en cuenta, la opinión de las personas que vivimos en los BBRR.

Porque no es lo mismo 10 viviendas que 100, porque no es lo mismo hoy que mañana, porque no es lo mismo aquí que allá, porque no es lo mismo grandes que pequeñas y, sobre todo, porque unas decisiones u otras cambiarán, en un futuro y de forma considerable, nuestra forma de vida y de relacionarnos.

El Gobierno de la Ciudad y el Ayuntamiento de Zaragoza, deberán, de una vez por todas, sentarse a escucharnos, atender nuestras reivindicaciones y necesidades, implicarnos de forma directa en la toma de decisiones, comenzar a trabajar barrio por barrio teniendo en cuenta las diferentes variables que nos afectan (edad, población, accesibilidad, transporte, servicios, equipamientos...) con el objetivo de elaborar, entre todos, un plan estratégico de vivienda para cada uno de los BBRR, desconcentrar competencias y darnos la posibilidad de poder decidir sobre nuestro futuro.

Este será el único modo de evitar una mayor desafección de los BBRR con respecto a la ciudad consolidada.