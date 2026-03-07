Colorín Colorado…

No solo Europa se desvanece ante nuestros ojos hasta convertirse en un patético espectro. Con la misma soberbia e inconsciencia acerca de sus límites, su primogénito, Estados Unidos, también parece querer precipitarse hacia el vertedero de la historia. Triste final para una civilización que nunca aprovechó las oportunidades que se le presentaron para rectificar. Como si estuviera inscrita en lo más profundo de sus genes la voluntad de suicidarse. Eso sí, como ya hicieron otros muchos imperios antes, esparcirá muerte, destrucción y caos en su camino hacia la nada.

En efecto, si la guerra contra Irán se sostiene en el tiempo y se vuelve regional, tal como pretende Irán al lanzar sus drones en todas las direcciones, resultará que no solo el resto de los países de oriente medio, las naciones europeas amigas e incluso la propia OTAN se verán involucrados. También aparecerán Al Qaeda e ISIS para ocupar los espacios que queden disponibles, atraer yihaidistas y ejercer desde ahí su influencia, tal como ya han hecho en Siria, el Sahel y la cuenca del Chad. Todo ello generará millones de desplazados de los que nadie querrá hacerse cargo, como ya ocurrió antes con los iraquíes y luego con los sirios. En cuanto a Israel, al final, es probable que desaparezca. Ojalá que antes sus gentes puedan ir a América o Europa. Desgraciadamente, nuestro continente volverá a descargar sobre ellos sus frustraciones, ahora provenientes también de los inmigrantes y de sus descendientes árabes o musulmanes.

Por otro lado, Putin aprovechará la distracción de occidente para endurecer su ofensiva sobre Ucrania utilizando las armas que antes no se atrevió a usar. El pobre Zelenski maldecirá el día en el que sus «amigos» le convencieron para unirse a la OTAN, aunque seguramente meditará sobre ese error en las playas de Miami. Mientras, sus compatriotas se desperdigarán por Europa y dejarán de ser bien recibidos. Además, la mafia ucrania nacida en el ejército sacará provecho de las armas regaladas por occidente vendiéndolas a muchos de «nuestros» enemigos actuales y futuros. Los beneficios se blanquearán, por supuesto, en nuestra costa mediterránea,

Tampoco deberá sorprender que Corea del Norte, aproveche para emprender alguna aventura contra su vecino del sur. En este caso, no es probable que el país agredido ni Japón puedan hacer mucho más que gesticular, pues su fuerza frente al coloso del norte, a falta de la ayuda del socio americano, tan entretenido en su nueva guerra, será escasa. Por su parte, China aprovechará para anexionarse definitivamente los archipiélagos del Mar de China, sin que Filipinas, Malasia, Japón y otros países puedan hacer nada. También es probable que Taiwán caiga como fruta madura sin que se oiga un tiro.

En cuanto a Estados Unidos, quedará devastado y fragmentado tras una cruenta Guerra civil. Mientras, el Sur global meditará sobre sus futuras alianzas esbozando una sonrisa y Elon Musk fijará, por fin, su residencia en Marte.