Por un contrato social para la cultura rural en Aragón

Aragón es una geografía de contrastes que, demasiado a menudo, se lee como una herida abierta. Entre el bullicio de la Plaza del Pilar y ese silencio de los páramos de Teruel, o la soledad verde que guardan los valles del Pirineo, se abre un abismo. No es solo una brecha demográfica; es de derechos. Nos hemos resignado a cartografiar nuestra tierra midiendo sus ausencias: la falta de trenes, el cierre de escuelas rurales, la carencia de médicos. Sin embargo, existe una desnutrición que apenas asoma en los debates políticos, pero que vacía el espíritu de nuestros pueblos con la misma saña que el paro o la falta de fibra óptica: la orfandad cultural de quienes eligen habitar el territorio.

Que reclamemos desde esta tribuna hoy un Estatuto de la Cultura Rural en Aragón no es un lamento victimista; es una propuesta de pura supervivencia. Durante décadas, el modelo imperante ha sido esa «extensión cultural» que trata a los pueblos como a un paciente anestesiado. El municipio recibe cultura cuando llega una furgoneta desde la capital, descarga un bafle, ofrece una actuación y se marcha antes de que caiga el sol. Es la cultura del consumo rápido. Pero lo que necesitamos no es solo que nos traigan cultura enlatada, sino que nos dejen cultivarla aquí, en nuestra propia tierra.

El principal obstáculo no es la falta de creatividad o de ganas sino una arquitectura legal que vive de espaldas a la realidad del terreno. Hoy, una joven que desea abrir un espacio de creación en un pequeño municipio de las Cinco Villas se enfrenta al mismo laberinto burocrático, a las mismas exigencias de seguridad y a la misma fiscalidad que si abriera una sala de conciertos en el centro de Huesca. Esta uniformidad administrativa es, en el fondo, una forma de exclusión. Necesitamos normas que entiendan que una era, un pajar rehabilitado o la sombra de una carrasca son infraestructuras legítimas para hacer cultura.

Pero el debate debe ir más allá de los permisos. Hablemos de la figura del creador residente. Si aceptamos que la médica o el maestro son pilares del pueblo, ¿por qué no lo es el artista? La creadora que vive en el territorio no solo produce obra; genera comunidad, fija población, consume en el comercio local y, sobre todo, ofrece un relato nuevo para la juventud que hoy busca motivos para quedarse. Necesitamos una fiscalidad valiente que incentive el arraigo: bonificaciones en el IRPF y en las cuotas de autónomos para quienes decidan que su domicilio fiscal y vital esté donde otros solo ven un desierto. La cultura rural es, por definición, sostenible y de kilómetro cero. Es hora de que su financiación sea escalada, reconociendo que producir en la periferia tiene unos costes logísticos que la administración debe compensar si realmente cree en la equidad territorial.

Aragón corre el riesgo de convertirse en un hermoso decorado para el turismo de fin de semana, un escaparate de piedras antiguas sin nadie que les dote de sentido. Pero el patrimonio inmaterial no se guarda en vitrinas; se mantiene vivo si hay manos que lo trabajan. Este Estatuto sería el contrato social que garantizaría que la belleza y el pensamiento crítico no son un lujo de unos pocos, sino un derecho fundamental de la ciudadanía.

Hablamos de justicia poética pero también de estrategia política. Un pueblo que tiene cine, que mantiene un taller de teatro, que organiza un festival de poesía o cuida su biblioteca es un pueblo que se respeta a sí mismo. Y un pueblo que se respeta no se rinde ante el olvido. Estamos convencidas de que este Estatuto es la herramienta para que Aragón deje de ser un mapa de ausencias y pase a ser una red de nodos creativos. Porque la cultura no es el adorno de la vida; es la raíz que permite que un territorio, por muy castigado que esté por el cierzo, tenga la fuerza necesaria para volver a brotar.