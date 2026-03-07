Halcones que serán palomas

No a la guerra. En mi anterior opinión, destacaba las reflexiones de la filósofa Victoria Camps desde su ensayo La sociedad de la desconfianza (Arpa). Sin duda, atravesamos tiempos duros, inciertos y de invierno, donde la esfera geopolítica juega las cartas del desasosiego. Pero no habrá que reblar. «La mayoría de los pensadores que han reflexionado sobre la esperanza no ven en la desesperanza un motivo para desertar de seguir buscando», nos recuerda Camps. Cuando lo que cunde es la desesperanza, su contrario se revela como «una dimensión anímica y, básicamente, no depende de cómo valoramos las situaciones. La esperanza no es un pronóstico. Es una orientación para el espíritu, una orientación para el corazón, una orientación que trasciende el mundo tal como lo vivimos normalmente, una orientación cuyo norte está lejos, más allá de los límites del mundo», afirma Václav Havel, dramaturgo y presidente de la República de Checoslovaquia en el momento de su disolución.

Mucho ánimo, pues, y sin nostalgia, que es lo que necesitamos, ser prospectivos y capacitantes. Ante el pulso del depredador y la inocencia, pensar, soñar en halcones que deberían transformarse en palomas. El halcón y la paloma era una película del bueno de Fabio Testi, pero me refiero a otros símbolos y significados, más allá de Boccaccio o de San Juan de la Cruz. «Halcón: ‘Quien toma una actitud militante y exige una acción de fuerza inmediata; quien impulsa la guerra o la política guerrera’. Paloma: ‘Quien toma una actitud conciliatoria y defiende las negociaciones y los compromisos; un enemigo de la guerra’. Son palabras de la guerra fría cuya definición tomo del Webster. En el cielo, el halcón mata a la paloma; en la figuración del lenguaje, también. Las palabras vuelven ahora, y mantienen sus confusiones y sus amenazas», destacaba Haro Tecglen en El País, hace 24 años, metáforas ideológicas para su rescate, ahora que la guerra se tiñe de mucho más caliente.

Justo ayer viernes se celebraba la voz del Jingzhe, el despertar de los insectos, que, «al igual que el trueno que despierta a todos los seres tras el letargo del invierno, desvela nuestro entusiasmo hacia todo cuanto vive, y por ello, hacia nuestro propio ser», destaca la terapeuta Li Ping. Es cuando empiezan a florecer los melocotoneros, «cinco días más tarde las oropéndolas cantan, después de cinco días los halcones se transforman en palomas». Así aparece en el clásico chino Lushi Chunqiu (Anales del señor Li). «No se sabe con certeza si esta afirmación se debe a una confusión en la observación o si es tan solo un recurso estilístico. Tal vez se deba a que los halcones se retiran de la vista, mientras que las palomas regresan a una tierra que ahora es menos inhóspita». Así lo subrayan ahora Ana Aranda Vasserot y Daniel Tubau en Los días escritos en el cielo (Rosamerón) poniendo en valor los 24 ciclos solares, esencia de un antiguo calendario agrícola chino que, desde una profunda devoción por la naturaleza, «combina precisión astronómica con poesía, observación con mito, y ciencia con emoción».

O también, cómo recorrer el año siguiendo sus ciclos. En comunión con la naturaleza, estamos ante un bello texto que recoge «la fascinación de generaciones enteras que miraron al cielo no solo para predecir cosechas, sino para comprender la vida». Es el sentido del tiempo desde esa voz antigua que habita en nuestro interior, como ese trueno primaveral del Jingzhe, que nos regala el florecer. El poeta de los Tang Du Fu lo escribió precioso en 761 en sus Aguas de primavera: «El tercer mes las flores de durazno flotan sobre las ondas del río, la corriente recupera sus viejas huellas y al amanecer inunda ya los límites de la playa./ El verde esmeralda riela ante el portón de ramas en tanto yo reparo mis aparejos y dejo caer un cebo perfumado./ Ato los tubos de bambú para regar el huertecillo, ya son ya legión los pájaros que llegan volando y en ruidosa algarabía se disputan el baño».

Inspirados por fuentes milenarias, Aranda y Tubau invitan a conocer más y mejor «la inagotable creatividad china, su afición por la observación minuciosa, su sensibilidad y su amor hacia la naturaleza, su buen humor, su melancolía y su pasión por la amistad», el paso del tiempo y la identidad en los múltiples reflejos. En el mismo fluir, ambos rescatan otra perla de su poética, El corazón de la literatura y el cincelado de dragones de Liu Xie, monje budista y tratadista de la antigüedad: «El cambio de las cuatro estaciones es muy profundo en el color de las cosas. El jade excelente despierta sabiduría en el corazón; las flores más hermosas hacen nacer la pureza del aliento vital. Las cosas se influyen entre sí, ¿podrá el hombre conseguir la paz?», se pregunta.

«Los sentimientos mudan siguiendo el color de las cosas, el lenguaje brota siguiendo los sentimientos. Una hoja puede sugerir ideas, el zumbido de los insectos basta para despertar el corazón. Con más razón, una noche con un viento puro y una brillante luna, o una mañana de sol resplandeciente en el bosque primaveral», añadirá Liu Xie. Como escribió el Bautista, el pintor de la palabra Wang Wei: «nuestra despedida en estas colinas ha terminado, el sol se pone y yo cierro mi puerta. La primavera será verde otra vez el año que viene. ¿Volverá también mi buen amigo?». Quizá, todavía, tengamos que esperar. Es el no a la guerra, y el sí a la paz.