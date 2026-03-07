¿Y si Putin ganara?

La hipótesis de que Rusia pudiera ganar la guerra de Ucrania no es, en absoluto, agradable, pero tampoco del todo absurda. Su negativa a llegar a acuerdos de paz y su manifiesta voluntad de dar continuidad a las operaciones bélicas, sin mostrar, al mismo tiempo, la menor voluntad de abandonar los territorios ocupados por las armas y regados por la sangre de más de trescientos mil soldados rusos muertos en suelo ucraniano, atestiguan su voluntad de vencer. O, al menos, de no perder. Haciendo, por el momento, irrealizable el deseo que el ex canciller alemán Olaf Schultz expresó no hace demasiado tiempo: «Ucrania no debe perder esta guerra. Rusia no debe ganarla».

Sobre este incierto devenir ha tejido Carlo Masala su último e inquietante ensayo: Si Rusia gana (editorial Península).

Un estudio que se puede leer como una especie de thriller político. En su argumento -de ficción, pero urdido sobre bases posibles-, Rusia consigue doblar la mano al presidente Zelenski y apoderarse de una parte sustancial del territorio de Ucrania, a cambio de unas garantías de seguridad que pronto se revelarán tan espurias como su estilo de negociación. Una nueva y pronta acción militar rusa contra uno de los países bálticos pondrá de nuevo a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN y la solidez de su alianza con Estados Unidos. Los aliados, apenas recuperados de la derrota de Zelenski, se enfrentarán a otro ataque ordenado por el sucesor de Putin (quien se ha retirado a una especie de presidencia honorífica de la Federación Rusa), esta vez contra territorio europeo (una pequeña isla de Estonia). Deberán decidir si responden militarmente o, por el contrario, se avienen o resignan a un nuevo avance ruso por recuperar territorios que Rusia considera propios e ilegítimamente anexionados por otros países tras la implosión soviética de la perestroika. La opinión del presidente de los Estados Unidos, renunciando a una respuesta militar, será determinante y la OTAN se verá en la penosa obligación de comunicar a Estonia que no combatirán con ellos para recuperar esa isla ocupada.

La reacción de China, en cambio, será de gran satisfacción. El mundo, en la percepción del presidente Xi, continúa cambiando «en la buena dirección».