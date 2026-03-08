La agonía del Real Zaragoza

La identidad es un valor intangible que no deja de cotizar al alza. Sin ese valor es difícil tener un proyecto creíble, viable y en el que los demás puedan confiar. La identidad es un conjunto de rasgos que proporcionan seguridad y fiabilidad, y siempre están basados en valores, creencias y experiencias que permiten ser diferentes. Pero conseguir esa identidad no es un trabajo de un día ni de una semana sino que lleva años, décadas o toda una vida. Uno de los mayores pecados capitales que ha sufrido el Real Zaragoza en los últimos años ha sido transitar por la Segunda División sin una identidad propia o, al menos, sin aquella que le hizo ser distinto a todos los demás cuando logró gran parte de sus conquistas deportivas que llevaron a miles de aragoneses de París a Madrid y a Barcelona, donde el equipo vivió noches históricas, ya por desgracia demasiado lejanas.

El Real Zaragoza atraviesa en estos momentos la más dura travesía por el desierto que jamás hubiera imaginado y vive sumido en una profunda depresión, en un estado de shock continuo, en una pesadilla que le ha llevado a la unidad de cuidados intensivos, lugar en el que intenta recuperarse de un coma que todos confían que sea reversible. Pero para conseguir salir a planta necesita la administración de una medicina que en los últimos años ha escaseado, por no decir que no ha existido: identidad. Porque, en definitiva, somos aquello en lo que creemos y la propiedad del Real Zaragoza ha puesto más el foco en el fin que en los medios para alcanzar dicho fin. Porque el cómo importa en muchas ocasiones más que el qué, algo que resulta imposible alcanzar sin una planificación basada en principios, valores y personas.

La secuencia de hechos de esta temporada deja claro que la casa no debe comenzarse por el tejado sino por los cimentos, y que los del Real Zaragoza no estaban bien asentados, lo que ha llevado a que el edificio esté bajo la amenaza de ruina. El carrusel de destituciones de entrenadores y el desfile de directores deportivos ha sido una suerte de ruleta rusa vacía de estrategia, luces largas y fuertes raíces. Y eso es lo que, precisamente, necesita el club, el equipo y la afición: una brújula para no perderse más entre tantas tinieblas.

El futuro del Zaragoza exige un exorcismo integral a todos los niveles, que obliga a la propiedad a escuchar, sentir y empatizar

Es posible, aunque remoto, que el Real Zaragoza obre el milagro y consiga salvarse del infierno esta temporada. Lo más probable es que descienda a Primera RFEF, con todo lo que ello supone para el club, la ciudad y la afición, pero la tragedia ha de servir para ponerse de nuevo en pie y construir algo con una identidad propia, con unos rasgos que permitan reconocerse en un equipo que tiene que hacer un 'reset' total para volver al lugar del que nunca debió partir. Y ese reinventarse ha de hacerse con mimo, dedicación y cercanía, estableciendo un diálogo con todos los que están implicados en esta aventura emocional que siempre ha sido el Zaragoza. Porque los actuales propietarios del club han cometido el gran error de no escuchar, de no tratar de conectar con la esencia de un sentimiento que va mucho más allá de una cuenta de resultados o un objetivo concreto. Sentir y empatizar, esa es la clave para desenterrar al equipo y devolverlo a la vida. En definitiva, no se trata de hacer por hacer sino de hacer con sentido.

La nueva etapa que ha de comenzar la próxima temporada, sea cual sea el resultado final y la clasificación del Real Zaragoza en la última jornada de la Liga Hipermotion, exige un exorcismo integral dentro del club. Desde la estructura hasta la planificación, pasando por el cuidado de la cantera (uno de los activos más valiosos y que no han recibido el cariño que merece) y siguiendo por su conexión, no solo con la afición sino también con los zaragozanos y quienes tienen algún vínculo con el escudo del león.

El Real Zaragoza necesita recuperar su identidad y no puede permitirse ni un minuto más perder lo más valioso, aquello que no se ve, ni se toca, pero se siente. Costará tiempo recuperar la ilusión, pero lo importante ahora es no perderla, aunque el enfermo esté agonizante.