De la ficción del arma nuclear de Irán a la realidad de un barril de petróleo rozando los 100 dólares

Mohamed Mustafa el-Baradei, diplomático, jurista y político egipcio que entre 1997 y 2009 fue director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. / EL PERIÓDICO

Mohamed el Baradei (El Cairo, 1942) ha explicado al productor, escritor y periodista angloamericano Medhi Hasan que veintitrés años después de la guerra de Iraq, Estados Unidos e Israel están cometiendo el mismo error con Irán que al invadir Iraq la noche del 19 al 20 de marzo de 2003. Las afirmaciones sobre el supuesto programa de armas nucleares de Irán se basan en “pruebas falsas”.

“Me baso en lo que dice la OIEA… no existe ningún programa de armas nucleares. Ciertamente, están preocupados, pero no hay pruebas”, enfatiza el que fuera director general de dicho organismo de Naciones Unidas entre 1997 y 1989. El Baradei y la OIEA ganaron, ambos, el premio Nobel de la Paz en 2005.

“Israel, que, supuestamente, posee 90 armas nucleares, está atacando a Irán porque este país podría desarrollar armas nucleares en los próximos 10 o 20 años”, señala este abogado doctorado en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York.

Pero la Administración Trump sostiene, en uno de sus argumentos de “venta de la guerra” que Irán podría estar a unas semanas de disponer de armas nucleares.

El actual director de la OIEA, el argentino Rafael Mariano Grossi, que ha participado en las negociaciones de Ginebra la semana que desembocó en el inicio de la guerra, el 28 de febrero, ha señalado que “no existe evidencia de que Irán está fabricando una bomba nuclear”.

“El mensaje es que ahora mismo tenemos países que se encuentran protegidos por armas nucleares o un paraguas nuclear, y países desprotegidos porque no la poseen. Y el mensaje es que más países buscaran la disuasión nuclear”, explica.

Que El Baradei haya resucitado estos días evoca la situación prebélica de marzo de 2003. La historia se repite.

En aquellos días, en la primera semana de marzo de 2003, mantuve en Nueva York una conversación sobre su trabajo. El Baradei me explicó cómo había empezado la ofensiva de la Administración Bush.

“Su pesadilla comenzó exactamente el 30 de octubre de 2002. Ese día, el presidente Bush le recibía en la Casa Blanca junto a Hans Blix, presidente de la Comisión de Seguimiento, Verificación e Inspección de Naciones Unidas (Unmovic). Antes de pasar al Despacho Oval, ambos fueron conducidos a la oficina del vicepresidente, Richard Cheney.

"Si las inspecciones no arrojan resultados, es imposible mantenerlas indefinidamente. En tal caso estamos dispuestos a desacreditar las inspecciones a favor de una intervención militar", advirtió el vicepresidente.

Según me dijo más tarde Hans Blix al relatar el encuentro, el vicepresidente Cheney no era un hombre que les hubiera citado para intercambiar opiniones. "Habló sólo él durante la mayor parte de la reunión. Fue una advertencia".

Mohamed el Baradei se interpuso -muchísimo más que Blix- en el camino de la Administración de Bush en el preciso momento en que ésta pisó el acelerador en su carrera hacia la guerra.

El 7 de marzo de 2003, tanto Blix como El Baradei presentaron sus informes ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ambos citaban ejemplos de progresos en las inspecciones. El Baradei reiteró que no existían pruebas de que Iraq estuviera utilizando tubos de aluminio para producir armas nucleares. Y añadió: "LA OIEA ha progresado en su investigación sobre los informes según los cuales Iraq habría intentado comprar uranio a Níger. La investigación se ha centrado en documentos aportados por varios países en los que se apunta un acuerdo entre Níger e Iraq entre 1999 y 2001. Basándose en un profundo análisis, la OIEA ha concluido, con la ayuda de expertos independientes, que estos documentos no son auténticos. Por tanto, la organización ha concluido que las acusaciones son infundadas".

Ana Palacio, ministra española de Asuntos Exteriores, presente en la sesión del Consejo, intervino. "Los progresos concretos de los inspectores en su encomiable labor nos están desviando del objetivo: el desarme total del régimen", subrayó. Y agregó: "¿Qué mensaje estamos dando? He escuchado a quienes asumen que las decisiones que puede adoptar este Consejo van a provocar la pérdida de un gran número de vidas humanas y grandes daños en Irak y lo censuran y lo responsabilizan. No es así".

Siempre me asombró que el informe de El Baradei del 7 de marzo de 2003 no tuviera reflejo en los grandes medios norteamericanos.

Le entrevisté en Viena, la sede de la OIEA, y hablamos de ello unas semanas antes de que le concedieran el Nobel de la Paz.

Me recibió el 10 de diciembre de 2004. Ese día supo que la Administración de Bush había ordenado interceptar sus teléfonos. "Sabe, uno cuenta con ello", señaló. Tranquilo, suave y entusiasta, al recordar aquel informe del 7 de marzo de 2003, dijo:

-Nunca pensé que con mi intervención en el Consejo de Seguridad se podría frenar la guerra. No soy tan ingenuo...

El Baradei hizo una pausa. Me miro y agregó:

-Tampoco pude imaginar la escasa repercusión que mis fuertes afirmaciones pudieran tener en los grandes medios de comunicación norteamericanos...

Mientras, por el estrecho de Ormuz, donde transita el 20% de la producción de petróleo y el gas que consume el mundo, especialmente los países de Asia (80%), los cargueros están a la espera.

El precio del crudo, a la luz de los ataques israelíes de este fin de semana a pozos de petróleo en Irán, amenaza con subir a los 100 dólares/barril. Y si, como parece, esta guerra se extiende y se cronifica, ya ha empezado a sobrevolar el fantasma de Yom Kipur, la guerra del 25 de octubre de 1973. Y el fantasma de la crisis generalizada de la economía internacional que provocó.