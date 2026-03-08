¿Qué le pasa a Chueca con el Real Zaragoza?

Ya sé que hoy voy a hablar de un tema que es menor dentro de una semana marcada por el arranque de la legislatura en las Cortes de Aragón, con el nombramiento de María Navarro como su presidenta, otra nueva inversión mareante de Amazon Web Services en la comunidad, o el registro de la Guardia civil en la sede de Forestalia y, ojo cuidado, del domicilio de su dueño en busca de más información sobre el Clúster del Maestrazgo, que al final parece que no va a caer por su impacto ambiental sino por las supuestas irregularidades en la tramitación. Pero no, esta semana me voy a detener en algo que me ha llamado mucho más la atención y es la forma en la que lleva días tratando la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, al Real Zaragoza en diferentes intervenciones públicas. Sus palabras, gruesas aunque puedan parecer justificadas, hacia el club de referencia de la ciudad, al que, entre todos, estamos costeando un nuevo estadio cinco estrellas por casi 200 millones de euros, y sobre todo, con el que no hace tanto se hacía fotos de esas que tanto les gusta a todos.

Es verdad que el Real Zaragoza se ha hecho merecedor de todas las críticas que le lleguen, pero salir a decir que la ciudad «no se merece tener un equipo de Tercera» o que al menos el nuevo estadio sí será un motivo de «orgullo» para los zaragozanos, no como su equipo de fútbol de referencia le faltó decir pero se entendía bien. Perdóneme, señora Chueca, pero, con todo el respeto, sus palabras me suenan a como si le estuviera pegando patadas a un cadáver, deportivo eso sí, que es lo que realmente parece una entidad que está al borde de un abismo que va más allá de lo estrictamente deportivo. Y chirría porque uno se acuerda de las fotos que en el último año se ha hecho con Fernando López, Juan Forcén y compañía... y da la sensación de que le pasa algo más con el club.

Quizá de las instituciones uno espera que sus manifestaciones sean un poco más comedidas, sobre todo si se refiere a uno de los socios de Nueva Romareda S.L, la sociedad que comparten con el Real Zaragoza, y porque dudo mucho de que en el consejo de administración les diga la vergüenza que le provoca el equipo. Quizá estaría bien hacerlo en esos foros, igual se dan por aludidos de verdad. Porque sí encuentro una explicación a tanta intensidad en sus declaraciones: que el plan de negocio de la nueva Romareda se vendría abajo con el equipo en Primera RFEF, que quizá eso provoque la estampida de los dueños actuales y que si eso pasa le dejarían con el estadio nuevo terminado y el equipo en quiebra... Pero seguro que es cosa mía y en realidad solo es el espiritu del zaragocismo herido lo que realmente le mueve.