Sánchez, el PP, Trump, Irán y el 'No a la guerra'

La crisis abierta tras el ataque de EEUU e Israel contra Irán ha vuelto a colocar a Europa ante uno de esos momentos en los que se pone a prueba la coherencia de los gobiernos y la capacidad de las democracias para actuar con cabeza fría. En ese contexto, la postura española ha sido acertada, incluso recuperando el ‘No a la guerra’ de hace 23 años. El Gobierno de Sánchez ha logrado sintonizar con un sentimiento bastante extendido entre los ciudadanos: el rechazo a una escalada bélica que nadie sabe cómo acabará.

Las encuestas reflejan ese estado de ánimo. Cerca de un 70% de los españoles son contrarios a la guerra y más de la mitad respaldan la posición del Ejecutivo. Sánchez ha demostrado habilidad política defendiendo el derecho internacional y la prudencia diplomática.

Pero por estar ante una cuestión de seguridad internacional, lo deseable habría sido un mayor esfuerzo por construir una posición común con el principal partido de la oposición. Este tipo de decisiones forman parte de la política de Estado, y se sostienen mejor cuando se comparten. El Gobierno tenía margen para hacerlo. El envío a Chipre de una fragata española para operaciones defensivas es una decisión relevante que merecía una explicación en el Congreso. Una comparecencia habría reforzado la legitimidad política de la medida y rebajado el ruido partidista. Del mismo modo, habría sido lógico retomar esa reunión pendiente con el líder del PP para informarle del conflicto.

Porque lo ocurrido en Oriente Próximo es extremadamente grave. El ataque de EEUU e Israel a Irán se ha producido sin el respaldo de la ONU ni del Congreso estadounidense y en plenas conversaciones entre ambos países. Un paso de ese calibre rompe el marco del derecho internacional y añade una enorme inestabilidad global.

Eso no significa cerrar los ojos ante el régimen iraní, una teocracia autoritaria anclada en valores propios de otra época y con un historial difícilmente defendible en derechos humanos. Pero precisamente por eso resulta más importante que la respuesta internacional sea legal.

En este escenario, la posición española también funciona como un mensaje hacia otros líderes europeos. Mertz calló ante Trump, pero Macron ha pasado de un despliegue naval inicial a insistir en el carácter defensivo de sus movimientos, y Meloni también ha limitado el uso de bases italianas para evitar entrar en la guerra y apoya a España.

Por eso, el PP haría bien en revisar su postura. No solo para construir una política exterior más compartida con el Gobierno, sino también para intentar liderar en Europa una posición equilibrada que, de paso, le permita marcar distancias con Vox. En momentos como este no se trata de ganar un debate interno, sino de defender la estabilidad internacional y el papel responsable de España en el mundo.