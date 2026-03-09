La reciente programación de Panorama desde el puente en el Teatro Principal de Zaragoza nos permitió refrescar el profundo texto de uno de una de las mejores obras de Arthur Miller. La dramática inmersión de los espectadores en el seno de una familia de emigrantes italianos asentados en el puerto de Brooklyn reunió sobre las tablas un elenco de tipos marcados por el trabajo físico y la ley de la calle, por un inseguro presente y un futuro pendiente de un hilo. Debajo estaban las raíces de una añorada y empobrecida Italia, a la que, tal vez, jamás regresarían. Allá quedaron los recuerdos de infancias pobres, aunque luminosas, a orillas del Mediterráneo...Uno de los aspectos más destacados de esta obra aún vigente es la emigración. Cuando Miller terminaba de redondear los personajes de Eddi Carbone, de su mujer, Beatrice, y de sus primos recién llegados de Sicilia, uno de los temores de los «sin papeles» neoyorquinos, y de la colonia italiana de Brooklyn, era la delación de cualquiera que tuviese un motivo para denunciarlos a la policía. Si eran detenidos y se descubría que habían entrado irregularmente en Estados Unidos, serían deportados y privados del «sueño americano».

Desde el estreno de Panorama desde el puente en 1955 y su simbólico caso de delación hasta hoy, las cosas no han mejorado en el país del Tío Sam. La policía migratoria de Trump se está empleando con violencia inaudita. Sus centros de acogida o reclusión, según se mire, recuerdan campos de concentración. Los derechos humanos se vuelven a pisotear sin piedad.

Pero tampoco en nuestro país, donde la emigración es percibida por buena parte de los ciudadanos como el principal problema, hay una política clara. En España, la presencia de ciudadanos extranjeros se ha multiplicado. Hoy, uno de cada cinco habitantes del territorio español ha nacido en otro lugar. Los diez millones de emigrantes que se cree hay ya aquí presentan un grado de integración superior al de otros países, pero guetos, clanes, «menas» y demasiadas excepciones como para que todos los vecinos duerman tranquilos enturbian la convivencia.

No hay soluciones fáciles ni genéricas para diez millones de casos, o cerca de cien en Estados Unidos. Un turbión de fuerzas contrapuestas resta claridad a cualquier intervención. El tema sigue siendo tan candente para la vida real como para el teatro.

Miller no aportó soluciones. Panorama desde el puente concluía en tragedia. Aprendamos de los errores del pasado.