Opinión | Con Sentido / Sin sentido
En manos de Sión
Desatada la Furia heroica, ya parece claro cómo se gestó: Bibi Netanyahu reveló a su amigo que tenía a tiro a toda la cúpula iraní y Donald vislumbró otra gesta gloriosa como la de Maduro… Pero la rocosa autocracia islámica no es la bailable dictadura caribeña; lo que iba a ser una blitzkrieg se está prolongando y desbordando por el avispero del Oriente Sacro. La conversación mediática y política está surfeando, como de costumbre, por las olas de superficie, centrada en lo anecdótico: rifirrafes teatrales con Trump, estrategias, pavor energético... Pero la marea se oculta; la comentada ignición del conflicto revela hasta qué punto el destino del mundo está en manos de un país minúsculo, pero con una desmesurada influencia global merced a su abducido primo de Zumosol americano. Esas realidades profundas no suelen saltar a los titulares de una agenda que deciden quienes tienen poder e influencia. Desde hace más de un siglo uno de los poderes ocultos más porosos, extendidos e influentes lo constituye la red global de lobis sionistas, promotores de una hasbará (propaganda) tan efectiva que ha conseguido presentar a un Estado imperialista, colonialista, segregacionista y genocida como una víctima. La presencia de ese capital judío en los medios, plataformas y redes sociales es tan impresionante como su pregnancia en el tejido económico y militar de Occidente. Recuérdense las maniobras en redes durante Eurovisión para aupar/blanquear a Israel, aunque bastaría con que preguntaran sobre todo esto a ChatGpt para comprobar cómo el «cuñado digital» se inhibe… Más allá de las frecuentes «conspiranoias», que achacan casi todo a maniobras judías, y salvando siempre la admirable cultura hebrea y sus numerosos hijos críticos con el sionismo, los datos están ahí. A la tradicional presencia en medios o en la banca se han sumado hoy los dos gigantes fondos de inversión, Vanguard y Blackrock, con destacada participación de capital judío y fuertes inversiones en Israel. Esa paninfluencia es especialmente notoria en USA, también en lo político, tradicionalmente con los demócratas y ahora con Trump, a quien desde 2020 los grupos proisraelíes apoyan con 230 millones de dólares, especialmente Preserve America PAC.
Los conspiranoicos advierten de que el sionismo actúa como una logia perversa que poco a poco va a dominar a los inferiores goyim (no judíos), pero de lo que no cabe duda es que ya manejan al emperador fanfarrón y lo han metido en una ratonera como la de Irak o Afganistán. Ellos, empero, siguen avanzando hacia el Gran Israel a costa de Palestina, Siria o Líbano mientras anulan a su principal enemigo y a sus satélites y los demás pagamos la factura. Como el dragón chino, el León de Judá administra otro tiempo (bíblico), para ir cumpliendo sus planes mesiánicos. Entre tanto requiere domesticados tontos útiles.
