Más control en la VPO en Aragón

El último informe de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la vivienda pública en la comunidad ha puesto el foco en un aspecto relevante que quizá obliga a reflexionar a la Administración como es la efectividad de las herramientas para el control y la supervisión de que lo que exige la ley se cumple. Se podría extraer la conclusión de que la DGA no tiene constancia de cuántas VPO tiene en cartera si, como dice el documento publicado por el máximo órgano de fiscalización, la única forma de comunicar cuántas hay es una tabla de Excel y sin certezas de que no se vaya actualizara al día siguiente.

Más allá de lo llamativo que pueda resultar la forma de dar a conocer esta información requerida, lo que genera es la sensación de que quizá no se sabe con exactitud cuántas hay y que la supervisión sobre cómo se adjudican, en base a criterios dispersos, no es demasiado rigurosa. Obviamente no es así, sería un absoluto descontrol y muy difícil de justificar en un momento en el que la apuesta política del Gobierno de Aragón es la construcción de miles de pisos apoyándose en los promotores privados que son los que realmente hacen caja de esta necesidad imperiosa de ofrecer alternativas habitacionales a los ciudadanos y asequibles para todos los bolsillos. Pero es imprescindible dar certidumbres al sistema y despejar cualquier atisbo de duda.

Es cierto que el registro de viviendas tenía más sentido hace años, en el antiguo Toc Toc que adjudicaba viviendas de VPO por sorteo, dejando agraciados entre miles de aspirantes. Y también que cayó en desuso con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica que trajo consigo que muchos adjudicatarios acabaran renunciando a las que les otorgaban o dejando muchas oportunidades sin destinatarios posibles. Pero esos tiempos ya quedaron atrás y el modelo por el que se apuesta ahora es más parecido a una especie de VPO privada, en el que es el promotor quien adjudica a todo el que cumple los requisitos que marca la ley y casi por orden de llegada.

Así, no siempre esas viviendas acaban en manos de quienes más la necesitan o quienes más dificultades tienen para hacerse con una, que debería ser el fin primordial de este sistema, de este esfuerzo desde lo público para defender un derecho a la vivienda que es de todos.

La DGA lleva más a gala el registro de solicitantes, que es donde detectar si el adjudicatario final de las VPO que se promueven es el adecuado porque cumple con los requisitos marcados por la Administración, aunque la Cámara de Cuentas ya destaca que ambas herramientas son perfectamente compatibles y recomendables. Por esas certezas que en el caso de la vivienda pública es obligatorio transmitir.

Y no es una cuestión de siglas, porque también remarca que lo ha estado haciendo así el actual Gobierno y también el anterior, pero es que las circunstancias del mercado han cambiado para todos, no solo pare el ciudadano, también las malas prácticas en el sector inmobiliario, y todas las herramientas que la Administración tiene en su mano son necesarias y recomendables. Para combatir la escalada de un mercado libre que parece no tener techo en los últimos años y sobre todo para aprovechar de forma eficiente cada euro de dinero público que se invierte para contener esa nueva burbuja sobre la que nadie parece estar acertando a atajar.