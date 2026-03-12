La conversión de Ursula

Hay trayectorias políticas que se explican por la coherencia y otras por la adaptación. El caso de Ursula von der Leyen parece pertenecer a la segunda categoría. La presidenta de la Comisión Europea afronta su segundo mandato convertida en una dirigente muy distinta de aquella ministra que durante años formó parte de los gobiernos de Angela Merkel. No se trata solo de un cambio de escala política y no sólo es el tono del discurso, también el de sus convicciones.

Durante su etapa en Berlín, von der Leyen representaba una corriente conservadora moderna, profundamente europeísta y cómoda en el multilateralismo. En 2011 llegó a defender en una entrevista la idea de unos «Estados Unidos de Europa», una federación capaz de gestionar cuestiones fiscales, económicas y políticas. No era una simple ocurrencia, reflejaba una concepción ambiciosa de la integración europea que hoy suena lejana.

También en materia migratoria su discurso era muy distinto. Como miembro del gobierno alemán defendió reducir las restricciones al ingreso de trabajadores extranjeros para afrontar la escasez de mano de obra cualificada en Alemania. En plena crisis de refugiados de 2015 criticó además al primer ministro Orbán por el uso de cañones de agua y gas lacrimógeno contra migrantes en la frontera, calificando aquellas medidas de inaceptables.

Su perfil internacional tampoco era el de una dirigente inclinada al repliegue. Como ministra de Defensa respaldó la participación alemana en misiones de paz de Naciones Unidas y de la Unión Europea en África, decisiones que encajaban en la tradición alemana de seguridad cooperativa y compromiso multilateral. Ese pasado contrasta con las señales que emite hoy desde Bruselas, ha endurecido el tono en materia migratoria, reabierto el debate sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética y buscado alianzas cada vez más cómodas con líderes como Giorgia Meloni.

Su relación con Donald Trump ha dejado además imágenes difíciles de reconciliar con la ambición que Europa dice perseguir. Su visita a uno de los campos de golf británicos propiedad del presidente estadounidense fue interpretada por muchos como un gesto de deferencia política poco acorde con la aspiración de actuar como una potencia autónoma.

Nada de esto ocurre en el vacío. Europa atraviesa un momento de incertidumbre estratégica, presión migratoria y ascenso de fuerzas políticas que cuestionan el consenso liberal. Gobernar en ese contexto exige pragmatismo, pero llevado demasiado lejos puede acabar pareciéndose sospechosamente a la renuncia. En cualquier caso, su conversión dice tanto de ella como de la Europa que hoy gobierna.