Pacto por 'la casta'

La celeridad de la historia, ese loco carrusel de amenazas y muertes, bombardeos y falsos anuncios de convivencia y paz está beneficiando, en el fondo, y de paradójica manera, a una clase política que, entre tanta improvisación, mudanza o cambio permanece en sus puestos de responsabilidad, privilegio o trabajo (según el cristal con que se mire).

Es así, sin ir más lejos, en nuestra España, donde ningún alto cargo del gobierno central o de los gobiernos autonómicos, del PP o del PSOE, ha dimitido por causa alguna. Y eso que, en los cinco últimos años, se han sucedido en nuestro país escándalos y catástrofes: una pandemia sanitaria, un estallido volcánico, una inundación letal, un apagón eléctrico en apariencia inexplicable, un accidente ferroviario de extrema gravedad, una organización criminal dentro del gobierno... Sin que ningún presidente, ministro o secretario de Estado haya reconocido culpa alguna o puesto su cargo a disposición de quien lo nombró o eligió. Ahí siguen, unos y otros, administrando, gestionando, «haciendo política» y, dicen, representando al pueblo que les votó.

¿Quizá sea ese sacro mandamiento, más que el miedo a los tribunales, lo que los atornilla a los escaños? Para arrebatárselo al sinvergüenza de Ábalos, por ejemplo, ha habido que recurrir a toda clase de maniobras, pero el granuja de Mazón ahí sigue, aforado en una Valencia que se inundaba mientras él se tomaba unas copas. Continúa también, escandalosamente, Marlasca, el juez que de nada se entera, ni de lo que sucede en las lejanas fronteras ni en los cercanos mandos de una Policía Nacional cuyo prestigio ha caído bajo mínimos. Siguen los alcaldes acusados de acoso laboral o sexual, sigue el ministro Torres, con la imagen emborronada por la corrupción, y allá siguen diputados y senadores desacreditados por su mediocre participación parlamentaria y nula aportación a las provincias que los eligieron. Siguen... ¿dónde, exactamente? En la casta, claro, recibiendo canonjías, bicocas y garantías de continuidad sin rendir cuentas.

Esta lamentable situación no sería viable sin el tácito aunque nunca reconocido acuerdo de los dos grandes partidos, PSOE y PP. En su filosofía de resistencia a las dimisiones, en su confianza en el tiempo como bálsamo curativo, pues «todo pasa» y nada acaba por recordarse, sí han pactado.

Es en lo único, realmente: en su mutua voluntad de seguir siendo «la casta».