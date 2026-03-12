Acaba de fallecer Robert Duvall, un extraordinario actor. Como el cine es muy de protagonistas, de estrellas, a él siempre lo calificaron como secundario. Gene Hackman, así como Gena Rowlands o Michelle Pfeiffer entran en el mismo saco, el de no ser números uno. Yo soy más de lo colectivo y hay películas en las que aprecio más a los actores de reparto que a los de relumbrón. Como espectador de películas no paso de simple aficionado, por lo que mi opinión en ese tema es muy prescindible. Donde sí que sé algo es en el 23F, y en este aniversario, el 45, ha habido un especial interés porque a la fecha se ha sumado la decisión del gobierno de desclasificar documentos secretos relacionados con aquella asonada.

He comenzado hablando de secundarios y eso es lo que pretendo, recuperar el recuerdo de personas que jugaron un papel de secundarios de lujo en diecisiete horas y media de aquellos lunes y martes 23 y 24 de febrero de 1981.

Comenzaré por el más conocido, general del Cuerpo de Intervención del ET Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa de S.M. el Rey. Cuando el CESID (capitán Emilio Jambrina), tras la oportuna autorización del juez, accedió al maletín de los golpistas del 27-O se pudo leer en uno de sus documentos como primera acción: neutralizar a Sabino Fernández Campo, y lo que entendemos es asesinarlo. Ellos tenían muy claro cuál fue el papel de este general. A lo largo de toda la asonada golpista la actuación del eficaz SG fue magnífica, proponiendo al rey decisiones a tomar y manteniendo conversaciones muy relevantes, por ejemplo, con Francisco Laína, director general de Seguridad del Estado, al que le indicó la relevancia de que constituyera un gobierno en funciones para así ir refrendando las decisiones que fuese tomando el rey. Sus condiciones personales, una inteligencia notoria, y su experiencia, casi 20 años en la secretaría particular del ministro del ET, le hicieron el hombre adecuado en el lugar decisivo.

El segundo que quiero citar es el general José Juste Fernández, primer mando de la División Acorazada Brunete, que se da cuenta de que subordinados suyos están implicados en lo que cree que es un golpe de Estado y, tras confirmarlo, a los 15 minutos de la entrada de Tejero en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, tras hablar por teléfono con Sabino Fernández Campo comienza a dar las órdenes para desmontar el golpe. Persona decisiva en la paralización de la aventura de Milans del Bosch y otros militares a sus órdenes.

Mi tesis, ya en 1998 así lo publiqué, es que el golpe del 23F fracasó por dos motivos: el primero, los errores de ciertos golpistas y, el segundo, los militares que se pusieron enfrente, con el rey el primero. Vayamos ahora con un secundario decisivo en el bando de los golpistas. Me refiero al entonces coronel jefe del EM de la DAC Brunete, coronel José Ignacio Sanmartín. El domingo 22 cerca ya de la medianoche recibe en su domicilio madrileño al comandante Ricardo Pardo Zancada que regresa conduciendo su vehículo desde Valencia, donde ha estado varias horas con el general Milans del Bosch y ha escuchado la conversación telefónica que este ha mantenido con el también general Alfonso Armada Comyn. Le cuenta las instrucciones que ha recibido y le comunica su cometido para el golpe: tal como estaba planificado tiene que desplazarse a Zaragoza junto con su general, Juste Fernández. La conversación se alarga exponiendo ambos las muchas dudas que el plan les plantea, pero confían en el general al frente, al que tienen respeto y admiración. La ausencia del general Juste, que no es de su confianza y no está en el golpe, será cubierta por el general Luis Torres Rojas que volará en la mañana del lunes 23 desde La Coruña, donde está destinado, hasta El Pardo, sede del Cuartel General de la Brunete. Llegado el momento decisivo, seguir hacia Zaragoza o regresar a El Pardo desde Santa María de Huerta (Soria), este coronel tiene un ataque de soberbia y piensa que el golpe triunfará sin él y eso no lo puede tolerar. Convence, con engaños, a su general y regresan. Los mandos reunidos en el acuartelamiento de la DAC desde las 17 h., con Torres Rojas entre ellos, están atendiendo a las explicaciones del comandante Pardo Zancada y se quedan petrificados al ver a su general, Juste, cuando lo hacían en el Campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza). Lo que allí escucha lleva al general Juste a llamar a Sabino Fernández Campo y tiene lugar la conversación ya citada más arriba.

Dos secundarios de lujo, aunque poco conocidos, son el periodista de la Cadena SER Rafael Luis Díaz que siguió retransmitiendo la entrada de Tejero al hemiciclo hasta que fue descubierto por algunos golpistas, y el cámara de TVE Pedro Francisco Martín, gracias al cual tenemos un testimonio gráfico impagable.

He dudado en citar en este artículo a Carmen Díez Pereira, esposa de Tejero, muy citada tras la desclasificación de documentos. Solo diré que tenía una ideología más ultra, si cabe, que su marido y que sus comentarios políticos eran bien conocidos por los guardias que han estado a las órdenes de su marido.