La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha decretado el final del orden internacional y el advenimiento de una nueva situación geopolítica mundial, en la que, al parecer, Europa va a tener un papel distinto.

Esta inesperada declaración de la presidenta europea, emitida ante un foro de altos diplomáticos con contrito gesto y vacilante voz, a la par que con nulos argumentos, ha sumido a los europeístas en el más absoluto desconcierto. Porque, ¿qué habrá querido decir doña Ursula? ¿Que, a partir de ahora, Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamin Netanhayu y algún que otro déspota marcarán el rumbo, el pensamiento, la economía y la posición política de Europa en el tablero internacional? ¿Qué debemos cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, de interpretar el derecho, la propia democracia, la diplomacia, las normas de respeto y convivencia entre los países miembros y aquellos terceros afectados por nuestros intereses o demandas? ¿A santo de qué?

Todo hace indicar que doña Ursula, agotada por tantas dificultades y problemas, disgustos y guerras, decepciones y fracasos, ha doblado la rodilla ante el poder imperial de los nuevos/viejos sátrapas al frente de grandes potencias. A lo mejor, si hubiera pensado en De Gaulle, Miterrand, Willy Brandt, Olof Palme o Margaret Thatcher no habría incurrido en esa sumisa y absurda manifestación, en el torpe anuncio de una edad oscura cerniéndose sobre nuestras cabezas como cabezas de misiles o pájaros de mal agüero, pero el caso es que doña Ursula ha reblado, ha rendido la bandera, la trinchera, convirtiéndose a la nueva religión de los intolerantes dioses del abismo y presentándose como humilde sierva del rayo destructor.

Un descanso, un retiro, una buena temporada lejos del puesto que ocupa, de las tensiones, el estrés y sus penosas consecuencias le vendría muy bien a esta lideresa que lo ha sido en tiempos difíciles, hasta que su mente no ha resistido la presión y se ha desinflado como un globo incapaz de remontar el vuelo. Ya tarda, sea temporal o definitiva, su renuncia.

No son momentos para abjurar de los ideales europeos, sino, muy el contrario, para juramentarse con ellos.