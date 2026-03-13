Hace unos días, volvía de Madrid, me encontré a Luis Alegre en el tren. Nuestros billetes distaban en vagones, pero hicimos por sentarnos uno al lado del otro para hablar un poco de esto y un poco de lo otro y, entre palabras que iban y venían, Luis me habló del nuevo documental que había hecho con David Trueba, al estilo de La silla de Fernando, me explicó, esta vez entrevistando al gran Manuel Vicent. Me dijo que se iba a presentar en el Festival de Cine de Málaga y espero que obtenga el mayor de los éxitos; también me dijo que se titulaba Mañana seré feliz y añadió: «Es una forma optimista de saber que nunca se va a ser feliz, pero siempre hay esperanza». Me quedé callada, mirando el paisaje que nos acercaba de forma apacible a tierras de Calatayud, el Aragón provisto de alma mudéjar y entrañas celtíberas, y recordé las palabras que me dijo otro amigo, aquella vez mirábamos el mar de Asturias: «Catorce días de óptima o verdadera felicidad son los máximos que podemos alcanzar, según Abderraman III».

Siempre a vueltas con la felicidad, pensé, que es como una novia que nos mira seductora y se esconde, y la buscamos sabiendo que existe, que tiene que existir, pero es esquiva y cuando nos quiere abrazar nosotros estamos muy lejos pensando que quizá mañana seremos felices. A Luis no le dije todo eso, porque el tren hablaba por nosotros en la cafetería y hasta en el vagón del silencio donde acabamos nuestro viaje para poder seguir estando juntos, aunque fuera sin palabras.

Nos despedimos. Él me dijo que iba a ir andando hasta su casa, yo le dije que cogería el autobús porque en aquel viaje lleno de palabras también habíamos hablado de sexo y de gimnasia, y de comidas y de recuerdos, y de madres y de padres que ya no están, y de hermanos y de sobrinas que vuelan alto y son valientes y nos habíamos reído. Y también compartimos un secreto que hoy vive en mi casa y antes vivió en la suya, y cuando vi cómo se alejaba pensé que hoy era feliz y que quizá ese era uno de esos 14 días en la vida y me puse contenta. Y luego, sin embargo, se cruzó un pensamiento sombrío y terminé por concluir que Mañana seré feliz era un gran título, porque la felicidad es como nuestra sombra que está ahí, pero a la que no podemos atrapar, tampoco acariciar y mucho menos dominar. Mañana seré feliz tiene el alma de un pastor, allí solo, en la montaña vacía y grandiosa.