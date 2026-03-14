Al ciudadano español, siempre tan entretenido con sus tareas para llegar a fin de mes, se le olvida que existe una cosa llamada Parlamento. No es un objeto, realmente, aunque a menudo parezca cosificado, informe, inánime, adormilado, sino que debería ser un cuerpo político con nervio, con alma, representativo de todo un país. ¿Del nuestro? Como tal tendría que manifestarse, aunque solo fuera de vez en cuando, pero dicho servicio no se presta ni se traduce en una dirección clara, en un liderazgo reconocible, en un futuro asimilable porque... ¿A qué se dedican sus señorías?

A informar a los ciudadanos de la guerra contra Irán, no. Se le ha dicho al pueblo que, a pesar de nuestra neutral y pacífica posición, hemos enviado un buque de guerra a zonas de conflicto; alineándonos, en consecuencia, con aliados europeos que han hecho lo mismo –se nos insiste–, enviando algunos barcos o aviones de combate por si hay que prevenir ataques iraníes. ¿Qué hará nuestra fragata destinada a Chipre, o bien otras que surcan el Índico, si la aviación o la marina iraní se muestran hostiles? ¿De uno a diez, cuál es su nivel de riesgo y respuesta? Por otro lado, ¿buques de guerra norteamericanos están operando en aguas españolas? ¿Cazas norteamericanos sobrevolando nuestros cielos? ¿Trabaja nuestra inteligencia militar en algún objetivo relacionado con las contiendas bélicas de Próximo Oriente?

Todas estas preguntas sería huero formularlas de existir una Cámara Baja con el suficiente sentido común como para albergar tales debates al instante de producirse, pero ahí siguen sus señorías, hablando de sus cosas –¡y tú más!–, menos de las grandes cuestiones del país, que no son lo de menos, pero para ellos y ellas sí.

¿A causa de qué? ¿No tienen interés, no tienen nivel...? A esta última explicación apelaba el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando afirmaba recientemente que la actual clase política española es la peor de las últimas décadas. Con sentido del humor, él mismo se incluía en ese defectuoso lote, riéndose (en el programa de Pablo Motos) de lo divertido de su chiste, pero sin ofrecer solución a una Cámara empobrecida, vulgarizada, globalizada en inercias al pairo de otras fuerzas que sí condicionan a nuestro país.

¿Parlamento? n