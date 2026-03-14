Opinión | SALA DE MÁQUINAS
¿Parlamento?
Al ciudadano español, siempre tan entretenido con sus tareas para llegar a fin de mes, se le olvida que existe una cosa llamada Parlamento. No es un objeto, realmente, aunque a menudo parezca cosificado, informe, inánime, adormilado, sino que debería ser un cuerpo político con nervio, con alma, representativo de todo un país. ¿Del nuestro? Como tal tendría que manifestarse, aunque solo fuera de vez en cuando, pero dicho servicio no se presta ni se traduce en una dirección clara, en un liderazgo reconocible, en un futuro asimilable porque... ¿A qué se dedican sus señorías?
A informar a los ciudadanos de la guerra contra Irán, no. Se le ha dicho al pueblo que, a pesar de nuestra neutral y pacífica posición, hemos enviado un buque de guerra a zonas de conflicto; alineándonos, en consecuencia, con aliados europeos que han hecho lo mismo –se nos insiste–, enviando algunos barcos o aviones de combate por si hay que prevenir ataques iraníes. ¿Qué hará nuestra fragata destinada a Chipre, o bien otras que surcan el Índico, si la aviación o la marina iraní se muestran hostiles? ¿De uno a diez, cuál es su nivel de riesgo y respuesta? Por otro lado, ¿buques de guerra norteamericanos están operando en aguas españolas? ¿Cazas norteamericanos sobrevolando nuestros cielos? ¿Trabaja nuestra inteligencia militar en algún objetivo relacionado con las contiendas bélicas de Próximo Oriente?
Todas estas preguntas sería huero formularlas de existir una Cámara Baja con el suficiente sentido común como para albergar tales debates al instante de producirse, pero ahí siguen sus señorías, hablando de sus cosas –¡y tú más!–, menos de las grandes cuestiones del país, que no son lo de menos, pero para ellos y ellas sí.
¿A causa de qué? ¿No tienen interés, no tienen nivel...? A esta última explicación apelaba el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando afirmaba recientemente que la actual clase política española es la peor de las últimas décadas. Con sentido del humor, él mismo se incluía en ese defectuoso lote, riéndose (en el programa de Pablo Motos) de lo divertido de su chiste, pero sin ofrecer solución a una Cámara empobrecida, vulgarizada, globalizada en inercias al pairo de otras fuerzas que sí condicionan a nuestro país.
¿Parlamento? n
Suscríbete para seguir leyendo
- Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas
- La Policía investiga una posible agresión sexual de dos encapuchados a una mujer
- La Guardia Civil ya investiga 'presuntas irregularidades' en anteriores Gobiernos de Aragón dentro del caso Forestalia
- Instalan una grúa en la azotea de una de las torres más emblemáticas de Zaragoza para construir un nuevo mirador
- La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
- El nuevo liderazgo de Juan Forcén y el Real Zaragoza al que lo defenderá su gente
- El histórico fabricante aragonés Galletas Asinez entra en liquidación tras no poder cumplir el convenio con sus acreedores
- Marcos Luna: 'La situación del Real Zaragoza no es casual, hay un cúmulo de decisiones desacertadas