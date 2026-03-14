Esta semana acudí a la presentación de 'Malaria', la primera novela de José Luis Esteban, gran actor, dramaturgo y poeta zaragozano. La puesta de largo tuvo lugar en el salón de columnas de la Fundación Caja Rural de Aragón, un idílico entorno que se merece una columna. El autor estuvo arropado por el escritor y periodista Miguel Mena, que comentó el libro con gracia y salero y pinchó siete temazos musicales como posible banda sonora de la novela, como por ejemplo el 'Eloise' de Tino Casal (el primer famoso que Miguel Mena entrevistó en la radio, por cierto, según reveló). Asimismo, la actriz Marisol Aznar leyó magistralmente un capítulo de la novela, dando voz a Amparo, la exmujer de Santi Malaria, el cantante protagonista y profesional del desastre, provocando risas y emoción en los asistentes. Jota se veía feliz; habló de la novela, de los diez mandamientos de Howard Hawks y de todo un poco (y de lo mucho que escupen los futbolistas, como nota al pie de página). Y se hartó de firmar ejemplares. La presentación fue un éxito total: como se suele decir, se agotaron las existencias; se vendieron todos los ejemplares que llevaron desde la librería General. Y el libro sin duda lo merece: es buenísimo. Se cumple con creces la conocida máxima: si la portada es buena, el libro es bueno. En este caso la portada de Óscar Sanmartín Vargas, como ya es habitual en las cubiertas de la editorial Pregunta, es una maravilla. En ella vemos a un perro de aguas en llamas. Y refleja a la perfección la escena que abre el libro y el espíritu del mismo: la mayor parte de la acción transcurre en tres días de agosto abrasadores. Se trata de una novela negra de ritmo trepidante, divertida y violenta, a lo Don Winslow, y sus trescientas páginas se devoran en un suspiro. José Luis Esteban se esfuerza en cumplir el mandamiento fundamental de no aburrir al lector. Y lo consigue plenamente. La novela es entretenidísima, estructurada con capítulos cortos que no dan tregua y plagada de personajes carismáticos y marginales (pícaros, mafiosos, sicarios). Se nota que como dramaturgo domina el ritmo y la acción y que como actor dota a los personajes de vida y contradicciones. Sus diálogos y situaciones recuerdan al Tarantino de sus inicios; la novela tiene ecos de Amor a quemarropa, pero con Zaragoza y la costa levantina de telón de fondo.