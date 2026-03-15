Forestalia: es el momento de la Justicia

Las investigaciones de la Guardia Civil sobre Forestalia apuntan a la posible existencia de delitos graves en la tramitación de proyectos de energía renovable en Aragón —prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal— y sitúan en el foco no solo a la propia empresa, sino también a expolíticos y a trabajadores de las administraciones, autonómica y central. Son acusaciones de enorme calibre que, de confirmarse, afectarían a la credibilidad de las instituciones y a uno de los sectores estratégicos para el futuro de la comunidad.

Por esa gravedad, conviene tener claro cuál es el camino a seguir. Este es el momento de la Justicia. La investigación debe llegar hasta el final y los jueces tendrán que determinar posibles responsabilidades penales. La sociedad aragonesa tiene que saber si hubo irregularidades, quién las hizo y quién se benefició.

Lo que corresponde a los políticos actuales es facilitar ese trabajo, no entorpecerlo. Así, resulta acertado que el Ministerio para la Transición Ecológica anuncie la apertura de una auditoría pero también debe paralizar cualquier proyecto en marcha. El Gobierno de Aragón debería seguir el mismo camino. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y los cargos públicos mencionados en la investigación merecen una revisión exhaustiva desde el punto de vista político y administrativo. No se trata de sustituir a los tribunales, sino de esclarecer qué falló en el funcionamiento de las instituciones. Y también es acertado y razonable que el propio Ejecutivo autonómico haya decidido personarse en la causa judicial para defender los intereses públicos si puede acreditarse que estos fueron perjudicados.

Aragón se ha convertido en una de las grandes potencias en energías renovables y ese liderazgo solo puede sostenerse sobre reglas claras, transparencia y confianza en las instituciones. Si la sombra de prácticas irregulares se extiende sobre el sector, el daño reputacional puede ser enorme y afectar a todo un modelo de desarrollo económico. Por eso, el futuro Gobierno de Aragón debería pensar en el desmantelamiento del Inaga como instituto independiente y que fuera gestionado directamente por funcionarios, con protocolos y directrices claras.

Y olvidarse ahora de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. Ya hubo una en 2024, con acusaciones, testimonios y advertencias que hoy suenan familiares, pero algunos grupos cerraron el debate sin profundizar en ellas. Repetir ahora ese mismo escenario parlamentario sería inútil. No se necesitan discusiones políticas con una investigación judicial en marcha. La responsabilidad de los políticos hoy es colaborar, facilitar información y no levantar cortinas de humo. De lo demás se encargarán los tribunales. Y cuanto antes conozcamos la verdad, mejor para Aragón.