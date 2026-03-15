La guerra de Purim

El 6 de octubre de 1973, los ejércitos combinados de Siria (país entonces presidido por Hafez al-Assad) y de Egipto (bajo la presidencia de Anwar al-Sadat) atacaron sorpresivamente al Estado de Israel, que ese día estaba celebrando la festividad de Yom Kippur (día del Gran Perdón, o día de la Expiación), la fecha más sagrada del calendario religioso judío. Tras reponerse a la sorpresa inicial, el ejército hebreo de la primera ministra, Golda Meir, lograría la victoria en aquella contienda, que se llamó la Guerra de Yom Kippur, la cual concluyó con un alto el fuego firmado por los beligerantes el 25 de octubre, tan solo 19 días después de iniciadas las hostilidades.

Cuando el pasado 28 de febrero los ejércitos de Estados Unidos y de Israel bombardearon Irán, causando la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, el ataque también llegó (esta vez en su víspera) coincidiendo con la celebración de una señalada festividad religiosa para los judíos: la fiesta de Purim, la cual se celebra el día 14 del mes judío de Adar y que este año (al tratarse de una celebración variable, pues el hebreo es un calendario lunar) tuvo lugar el día 3 de marzo.

La festividad de Purim (palabra que deriva del persa, o iraní antiguo, pur, sorteo) está, como su nombre, íntimamente relacionada con Persia (la actual Irán) y su origen se remonta al reinado del rey Jerjes I (519-465 a. C.), autoproclamado «rey del mundo» o «rey de reyes», pues gobernaba sobre un vasto imperio de 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, teniendo su capital en la ciudad de Susa, la actual Shush iraní, donde se habían asentado muchos judíos una vez liberados de su cautiverio en Babilonia, en el 538 a. C.

El rey Jerjes había elegido como esposa, sin saberlo, a una mujer judía, de nombre Esther (quien da nombre a uno de los libros del Antiguo Testamento). Un determinado día, el visir del rey, de nombre Amán, se cruzó en una calle de Susa con el tío de Esther, de nombre Mardoqueo o Mordecai quien, distraído, no lo saludó. Enfurecido porque el judío Mordecai no le había mostrado lo que consideró suficiente respeto, Amán persuadió al rey para que ordenara la aniquilación del pueblo judío entero en todo su imperio.

Pero su complot quedó al descubierto cuando Esther, arriesgando su vida, reveló su verdadera identidad a su esposo Jerjes, quien a partir de ese momento permitió que los judíos lucharan contra sus enemigos el mismo día (13 del mes judío de Adar –que este año fue el lunes, 2 de marzo– del año 474 a. C.) en que Amán esperaba masacrarlos. La fecha había sido elegida por el potencial genocida a suertes (purim en persa) para contar, según sus creencias, con el auspicio de los dioses. Pero descubierta la trama por Esther y con la capacidad de defenderse, los judíos derrotaron a sus enemigos en una victoria rotunda sobre los persas que buscaban aniquilarlos.

Paradojas de esta historia: Amán fue condenado por el rey Jerjes a morir en la horca (en la misma que él había ordenado instalar en el patio de su casa para acabar con la vida del judío Mordecai) y encontró la muerte, al igual que sus 10 hijos, el mismo día que él había elegido, a suertes, para exterminar a los judíos.

En la festividad del Purim tiene gran relevancia el sábado anterior a su celebración, conocido como Shabat Zachor (Sábado del Recuerdo), en el que se lee un fragmento especial de la Torá –«raerás el nombre de Amalek de debajo del cielo. Mira que no lo olvides»– en recuerdo del ataque traicionero de Amalek (de quien Amán era descendiente) al pueblo judío, tras salir de Egipto hacia la Tierra Prometida.

Y la historia, siempre cíclica (como el «mito del eterno retorno», genialmente identificado por el filósofo Mircea Eliade) parece ahora volverse a repetir. De manera que, al igual que el persa Amán, hace 2.500 años, durante los últimos 37 años el ayatolá Alí Jamenei había desarrollado su política en Irán y a través de sus proxies (la Siria de Bashar al-Asad y las organizaciones terroristas Hamás, Hezbollah, Yihad Islámica y los hutíes de Yemen), con un objetivo final: la destrucción del Estado de Israel. En 2015 Jamenei había llegado incluso a profetizar la fecha: «Si Dios quiere, en 2040 no quedará nada del régimen sionista».

De manera que, cuando en la anoche del sábado, 28 de febrero (que coincidía con la celebración del Shabat Zachor), las autoridades hebreas confirmaron la muerte del ayatolá Jamenei tras los sorpresivos ataques israelíes a Teherán (en los que también pudo haber resultado herido su hijo Mojtaba, actual líder supremo de Irán), fueron inevitables las comparaciones bíblicas de estos hechos que acontecían en medio de las celebraciones de Purim.

Un simbolismo aún mayor si tenemos en cuenta el nombre que Israel ha dado a la guerra con Irán: Operación «Rugido del león», siendo el león el emblema, junto con el sol, de la fuerza, soberanía y realeza en Persia hasta la llegada de los ayatolás. El nombre es además un llamamiento a la soberanía popular iraní para unir sus voluntades de cambio de régimen en torno a un nuevo rey simbólico o real (Mohamed Reza Pahlavi) y que, al igual que Jerjes, terminando con Amán, acabe con la República Islámica de Irán y asegure la libertad del pueblo iraní. Y desde este punto será posible que se creen las condiciones para el establecimiento de la paz, la cooperación y la prosperidad de judíos, árabes, turcos y persas en la milenariamente convulsa región de Oriente Medio.