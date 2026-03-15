Sueños de Zaragoza en alta velocidad

Zaragoza tiene en su mano empezar a soñar en una nueva transformación de la mano de una sociedad que se creó hace más de dos décadas con motivo de la llegada de la alta velocidad a Aragón. Son pocas las oportunidades en las que tres administraciones como el Gobierno central, el de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se ponen de acuerdo para trazar una hoja de ruta conjunta pero de la necesidad de unos y la urgencia de otros nació Zaragoza Alta Velocidad que hoy cumple 24 años y se podría decir que acaba de volver a la vida después de más de una década bordeando el abismo.

Se impulsó porque, como en otras muchas ciudades, hacer que el AVE aterrizara en la estación de Delicias obligaba a ejecutar toda una serie de proyectos urbanísticos que sin la ayuda de Madrid habrían sido imposibles. Pero era el ministerio el principal interesado en echar el resto por aquello de que Aragón estaba en el camino hacia Barcelona cuando competir con el puente aéreo era objetivo prioritario. Eran otros tiempos, sin duda, pero a la ciudad le vino muy bien que cientos de millones se pusieran sobre la mesa para una transformación histórica de todo el entorno de la intermodal, la propia construcción de una estación nueva que dejara atrás la del Portillo y un ambicioso plan para sacar toda la infraestructura ferroviaria y soterrar las vías para impulsar el llamado Barrio del AVE. Una estrategia que empezó como un sueño y acabó en pesadilla porque todo se basaba en una venta de suelo que se fue al traste con el estallido de la burbuja inmobiliaria, hace ya 17 años.

Se hundió la fuente principal de ingresos y ZAV no tenía un plan b para sacar adelante todo lo que se había hecho hasta entonces y que la Expo había permitido amplificar con nuevos proyectos como la línea de Cercanías, el Puente del Tercer Milenio... Había mucho que pagar y muchos suelos por vender para costear todo, pero cuando la crisis cerró el grifo se hundió como un castillo de naipes. Eso trajo una enorme deuda con los bancos, más de 485 millones, que había que devolver y todo lo que estaba pendiente se aparcó porque ese descarrilamiento financiero hizo que el objetivo prioritario fuera sobrevivir y para ello había que soltar lastre. Por eso proyectos como el túnel de la A-68 que conecta El Portillo con Delicias se quedó inacabado y en tierra de nadie. Y quizá haya llegado el momento de recuperarlo.

Porque ahora la deuda, esa enorme losa que han arrastrado durante más de 15 años, no existe, y porque la demanda de vivienda ha hecho renacer el interés del sector inmobiliario, ávido de sacar cuantiosos beneficios. Y es que esa fórmula de la venta de suelo era, es y será la única manera de transformar esa enorme pastilla a la que aún le faltan más de 2.000 pisos. Pero cuando el presente les permite ir a más velocidad, parece que todos echan el freno. Que lejos de fabricar nuevos sueños, o recuperar los que quedaron atrás, interesa más contemporizar y preparar la vía de escape más honrosa. Y aún le quedan unos años de vida a ZAV, cada vez menos, pero quizá falta sentarse a la mesa para repensar si Zaragoza no merece un esfuerzo más, con la lección aprendida de que se puede hacer realidad todo lo que se propongan.